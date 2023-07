Cillian Murphy opina sobre el fenómeno "Barbieheimer"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- Este jueves se estrena la película "Oppenheimer" del director Christopher Nolan, y las semanas previas han sido de los más sorprendentes en cuanto a las repercusiones que ha tenido.

Es que la trama y los actores que forman parte del filme lo transforman en una de las grandes apuestas de la industria audiovisual.

Pero claro está que no todo pasa por "Oppenheimer" ya que este viernes habrá otro esperado lanzamiento y será nada más y nada menos que la película "Barbie".

La propuesta de Greta Gerwig también ha revolucionado al mundo y ha extendido una marea rosa que ha ingresado en diferentes ámbitos.

A medida que los días de estreno de ambas películas se acercaban, las repercusiones fueron en escalada y en un punto se lograron unir. En las redes sociales surgió el fenómeno denominado "Barbieheimer", una mezcla entre los filmes "Barbie" y "Oppenheimer" en donde los rostros de Cillian Murphy y de Margot Robbie eran fusionados en imágenes por demás ocurrentes.

Esta batalla por los espectadores de las grandes películas que se verán en la gran pantalla no ha parado y con el Barbieheimer ha tomado un nuevo impulso. Está claro que los filmes serán todo un suceso y que prometen marcar un antes y un después en el presente del cine que estamos acostumbrados a ver.

Al respecto, el protagonista de "Oppenheimer", Cillian Murphy, fue consultado por el fenómeno y si se animaría a ponerse en la piel del muñeco Ken en una hipotética película "Barbie 2".

Con una sonrisa en su rostro y a sabiendas de las repercusiones expresó: "¿Si haría de Ken en Barbie 2? por supuesto. Leamos el guion y tengamos una charla. No puedo esperar para ver la película. Creo que es genial para el cine que estas dos grandes películas se estrenen en el verano".