Cinco películas y series del Rey Carlos III

A-AA+

Después de casi 71 años de espera ha llegado el momento de Charles Philip Arthur George; nombre de pila del rey Carlos III, porque dentro de unos días será coronado como soberano de la Mancomunidad, el final de un largo camino que comenzó en 1952, cuando su madre Elizabeth II subió al trono británico y desde entonces las miradas han estado puestas en él.

Mucho se ha dicho del monarca desde que comenzó su vida pública, la cual no ha estado exenta de rumores, escándalos, polémicas y hasta dudas de su capacidad para dirigir un pueblo como el británico, incluso si logrará estar a la altura del legado de su madre, esto no sólo ha sido tratado en los medios de comunicación, también en varios productos de entretenimiento como películas o series.

SPENCER

Una película dirigida por el chileno Pablo Larraín y protagonizada por Kristen Stewart, como la princesa Diana, y Jack Farthing, como el príncipe Carlos, aborda de manera ficticia la Navidad de 1991 de la familia real británica, en la residencia de campo de Sandringham House, donde Lady Di tiene un enfrentamiento con su esposo acerca de su ya público romance con Camilla Parker Bowles, viviendo una situación que la pone frente a frente a la decisión más importante de su vida.

¿Dónde verla? Prime Video

THE CROWN

Esta superproducción de Netflix cuenta la historia del reinado de Isabel II, desde el momento que contrajo matrimonio con el príncipe Felipe de Edimburgo, hasta el momento del divorcio de los príncipes de Gales, Diana y Carlos, uno de los momentos más complicados para la monarca y que formó parte del annus horribilis, donde claro está hizo su aparición la imagen de Camilla Parker.

¿Dónde verla? Netflix

EL REY CARLOS: EL SUCESOR

Se trata de una serie de televisión que muestra una visión futurista del reinado de Carlos, después de la muerte de Isabel II, donde no sólo tendrá que enfrentarse al poder político de Inglaterra, también a la lucha de intereses que se dio dentro de la familia real, a los cuales tendrá que ceder tarde o temprano. ¿Dónde verla? Claro Video

LA REINA

Era 1997 y la princesa de Gales acababa de morir en un accidente automovilístico en París, pero la reina Isabel II se negaba a volver a Londres, pues toda la familia real estaba de vacaciones en Balmoral. Se negaba también a ordenar que la bandera ondeara a media asta, pero sobre todo a darle una funeral de una princesa a Lady Di, algo que el pueblo británico exigía, sin embargo, al seguir el acertado consejo del Primer Ministro Tony Blair de darle gusto a la gente, la soberana logra salvar la monarquía, mientras el príncipe Carlos acompaña a sus hijos William y Harry en el duelo.

¿Dónde verla? Youtube

CARLOS Y CAMILLA: LO QUE SEA QUE SIGNIFIQUE EL AMOR

Protagonizada por Olivia Poulet y Laurence Fox, esta serie de televisión se centra en la relación del entonces príncipe Carlos y Camilla, desde 1970 a 1981. Aquí se podrá ver cómo la pareja se conoce en un juego de polo, pero a pesar de la química entre ellos deciden cada quien seguir su camino, él en la Royal Navy y ella casándose con Andrew Parker Bowles. Cuando el príncipe está a punto de contraer matrimonio con Lady Diana Spencer, ellos se reencuentran.

¿Dónde verla? Youtube.