CNDH denuncia ser blanco de grupos de presión mediática

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, condenó que es el centro de ataques de "grupos de presión mediática" y de supuestas organizaciones "defensoras" que toman como rehenes a las víctimas para "apoderarse de la Comisión con la intención de utilizarla como un ariete en contra de los procesos de transformación" en México.

En una "nota aclaratoria" de siete cuartillas como respuesta a análisis y señalamientos sobre el alcance de sus recomendaciones, la CNDH arremetió contra aquellos que "se adueñaron del país por décadas y hoy aspiran a regresar" mediante una presunta desestabilización y golpismo blando que se ha visto en otros países.

Según el organismo, está sufriendo una oleada de ataques tras la emisión del Premio Nacional de Buenas Prácticas en Derechos Humanos, galardón que contrasta con las "entregas clientelares y selectivas" del Premio Nacional de Derechos Humanos que reconoció, en su momento, "nada menos que a la Señora Isabel Miranda de Wallace", fundadora de la ONG "Alto al Secuestro" fallecida el pasado mes de marzo.

En su pronunciamiento, afirmó que tratan de demeritar su trabajo "objetivo y articulado" como parte del Estado mexicano repitiendo señalamientos que se han vuelto un "único estribillo": que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos "no es autónoma" y que está "al servicio del poder".

Criticó un análisis elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), asociación dirigida por María Amparo Casar, por tener "filias políticas y económicas" que intentan contradecir, sin éxito, que esta CNDH sí defiende al pueblo.

"Es lo que más les pesa y, por eso, pretenden descalificar el trabajo, los resultados y los logros notables alcanzados durante la gestión de la maestra Rosario Piedra Ibarra, la cual se ha distinguido por colocar en el centro de su labor y atención a las víctimas y, en general, al pueblo de México", reiteró.

La CNDH destacó que con Piedra Ibarra se ha registrado un avance exponencial en materia de emisión, pero también de seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones. En 2025, dijo, se contabilizan 258 recomendaciones concluidas, de las cuales 169 se cumplieron de manera total y 89 parcialmente. Por ende, agregó que el análisis del "equipo de Claudio X. González" falta a la verdad.

"Lo curioso es que esas personas y organizaciones que ahora nos cuestionan por haber superado el mediocre techo de las recomendaciones que se emitían en el pasado, son las mismas que en 2019 nos decían que dudaban mucho que fuéramos capaces de alcanzar siquiera los números de las administraciones anteriores", añadió.

Violaciones graves a derechos humanos han bajado en los últimos seis años: CNDH

De acuerdo con la Comisión, es falso que se hayan emitido menos recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.

"Se oculta una verdad evidente: en los últimos seis años, las violaciones a derechos humanos, y en especial las violaciones graves, han ido descendiendo en México", subrayó.

Según el organismo encabezado por Rosario Piedra, las cifras y los datos duros contravienen a la narrativa interesada que pretende demostrar que "estamos igual o peor" que con los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

"Amañan datos a su modo, y así pretenden eludir lo que son simplemente, los hechos y la verdad que se vive hoy en México", sostuvo.

Defendió que terminó ese esquema "perverso" de tener una CNDH sólo con fuerza moral pero sin obligatoriedad, para ahora sancionar realmente las violaciones a los derechos humanos.

"Poner punto final a la gran farsa que nos heredó Jorge Carpizo, al "otro gran fraude de Salinas" como llamó a esa CNDH doña Rosario Ibarra de Piedra. Simplemente porque no merecemos eso, el pueblo de México no se merece eso. Y lo que esté en nuestras manos, lo habremos de hace", garantizó.