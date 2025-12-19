Detectan a dos pistoleros causando escándalo

Como resultado de las labores preventivas enfocadas a combatir la incidencia delictiva, policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por portación de arma de fuego, acciones que se llevaron a cabo en las colonias La Virgen y El Zapote.

En patrullajes sobre la calle 8, en la Privada de los Dolores, de la colonia La Virgen, fue ubicado un individuo que cometía faltas administrativas al Reglamento de Seguridad Vial, mismo al que se acercaron para señalarle la debida sanción.

Después de entrevistarlo se identificó como Emmanuel "N" de 35 años, a quien se le encontró un arma de fuego tipo escuadra calibre .25 abastecida con nueve cartuchos útiles.

Por otra parte, en la calle Leal de la Bordaleza, en la colonia El Zapote, oficiales soledenses tuvieron contacto visual con quien dijo llamarse Adrián "N" de 28 años, quien alteraba el orden público, descubriéndole un arma de fuego tipo revólver calibre .22, abastecida con cinco cartuchos útiles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A ambos se les dio a conocer que serían detenidos por portación de arma de fuego, y posteriormente fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.