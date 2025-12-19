logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detectan a dos pistoleros causando escándalo

Por Redacción

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Detectan a dos pistoleros causando escándalo

Como resultado de las labores preventivas enfocadas a combatir la incidencia delictiva, policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por portación de arma de fuego, acciones que se llevaron a cabo en las colonias La Virgen y El Zapote.

En patrullajes sobre la calle 8, en la Privada de los Dolores, de la colonia La Virgen, fue ubicado un individuo que cometía faltas administrativas al Reglamento de Seguridad Vial, mismo al que se acercaron para señalarle la debida sanción. 

Después de entrevistarlo se identificó como Emmanuel "N" de 35 años, a quien se le encontró un arma de fuego tipo escuadra calibre .25 abastecida con nueve cartuchos útiles.

Por otra parte, en la calle Leal de la Bordaleza, en la colonia El Zapote, oficiales soledenses tuvieron contacto visual con quien dijo llamarse Adrián "N" de 28 años, quien alteraba el orden público, descubriéndole un arma de fuego tipo revólver calibre .22, abastecida con cinco cartuchos útiles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A ambos se les dio a conocer que serían detenidos por portación de arma de fuego, y posteriormente fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chocan por alcance en carretera a Rioverde
Chocan por alcance en carretera a Rioverde

Chocan por alcance en carretera a Rioverde

SLP

Redacción

Mujer intentó ingresar marihuana a penal en ollas con comida
Mujer intentó ingresar marihuana a penal en ollas con comida

Mujer intentó ingresar marihuana a penal en ollas con comida

SLP

Redacción

Fue sentenciada a cuatro años de prisión y una multa por la cantidad de 80 UMAS

Roba Oxxos: detienen a "El Chano"
Roba Oxxos: detienen a "El Chano"

Roba Oxxos: detienen a "El Chano"

SLP

Redacción

Cuenta con orden de aprehensión por robos a tiendas de conveniencia.

Fallece trabajador tras caer cinco metros en la Bimbo
Fallece trabajador tras caer cinco metros en la Bimbo

Fallece trabajador tras caer cinco metros en la Bimbo

SLP

Huasteca Hoy