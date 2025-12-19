logo pulso
Muere trabajador al caer de techo en una empresa

Como empleado externo daba mantenimiento en la fábrica Bimbo, en Ciudad Valles

Por Redacción

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Muere trabajador al caer de techo en una empresa

CIUDAD VALLES.- Un trabajador externo que daba mantenimiento al techado de la empresa Bimbo, ubicada en el Libramiento Poniente de Ciudad Valles, perdió la vida al sufrir una caída de varios metros de altura.

El infortunado fue identificado como Gerardo Cruz Gámez, de 33 años de edad, quien residía en la localidad de Vichinchijol, municipio de Pánuco, Veracruz, muy cerca del municipio de Ébano.

De acuerdo con la información recabada, este hombre laboraba para la empresa CHM, la cual fue contratada por Bimbo para reemplazar algunas láminas del techado.Sin embargo, se presume que Gerardo no portaba el equipo de seguridad necesario y, de manera accidental, cayó desde lo alto del techo. El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1, y en cuestión de minutos arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes informaron que ya no había nada por hacer, ya que no presentaba signos vitales.

Asimismo, llegaron elementos de Protección Civil Municipal y de la Policía Municipal, quienes procedieron a acordonar la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

