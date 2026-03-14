¿Cómo ver el Vive Latino 2026 sin salir de casa?

Si no alcanzaste boletos o prefieres vivir la experiencia desde casa, el festival Vive Latino también se podrá seguir en línea.

La transmisión oficial del evento estará disponible a través de Amazon Prime Video, lo que permitirá ver parte de los conciertos en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

El festival se realiza el 14 y 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, y contará con una transmisión digital para que fans de todo el país puedan seguir las presentaciones sin estar físicamente en el recinto.

Plataformas oficiales para ver Vive Latino en streaming

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¿Dónde ver el Vive Latino en streaming?

La cobertura oficial del festival estará disponible en distintas plataformas de Amazon:

· Amazon Prime Video

· Amazon Music

· Canal de Amazon Music en Twitch

· Dispositivos con pantalla compatibles con Alexa

Los usuarios de Amazon Prime podrán acceder al livestream sin costo adicional dentro de la plataforma.

Horarios y contenido de la transmisión en vivo

¿A qué hora comenzará la transmisión?

La transmisión en vivo comenzará aproximadamente a las 15:20 horas y se extenderá hasta cerca de las 02:20 de la madrugada, durante los dos días del festival.

Además, la cobertura incluirá más de 11 horas de música por día, con cambios entre distintos escenarios del evento, entrevistas con artistas y contenido detrás de cámaras.

¿Cómo verlo paso a paso?

· Abre la app o el sitio de Amazon Prime Video.

· Busca el evento "Vive Latino" dentro de la sección de transmisiones en vivo.

· Da clic en "ver en directo" cuando comience el livestream.

· Disfruta los conciertos desde tu celular, computadora, smart TV o consola de videojuegos compatible.

La transmisión incluirá diferentes escenarios del festival, por lo que podrás ver a varios de los artistas del cartel sin salir de casa.