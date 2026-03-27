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CON NUEVO DISCO

A SUS 83 AÑOS, EL EXBEATLE ANUNCIÓ QUE EL 29 DE MAYO LANZARÁ ´THE BOYS OF DUNGEON LANE´, SU DECIMOCTAVO MATERIAL EN SOLITARIO

Por EFE

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
CON NUEVO DISCO

LONDRES.- El músico británico Paul McCartney publicará el 29 de mayo un nuevo disco titulado ´The boys of Dungeon Lane´, su decimoctavo en solitario, un disco en el que exBeatle, a sus 83 años, echa la vista hacia sus años de infancia.

La discográfica Universal ha emitido este jueves un comunicado en el que presenta un enlace para poder reservar el disco, ofrece los títulos de las 14 canciones que lo componen y permite escuchar digitalmente una de ellas, la balada ´Days We Left Behind´ (los días que dejamos atrás).

La discográfica asegura que las canciones revelarán "recuerdos nunca antes compartidos" y otras instantáneas del Paul niño, mucho antes de hacerse famoso con el cuarteto de Liverpool.

Califica los catorce temas como nacidos de un Paul "en un estado de ánimo sincero, vulnerable y profundamente reflexivo, escribiendo con una franqueza poco habitual sobre su infancia".

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Dungeon Lane, que da título al disco, es una calle de Liverpool que Paul frecuentaba al salir o regresar a su casa, con un libro de aves en las manos, en aquellos años de su primera infancia donde recuerda "los bares llenos de humo", según reza la canción.

En una declaración promocional para el disco, McCartney, idealizando aquellos años, dice que su barrio era "bastante obrero. No teníamos nada pero no importaba, porque toda la gente era estupenda y no te dabas cuenta de que no tenías mucho".

El músico comenzó a alumbrar este 18 disco hace cinco años, junto al productor Andrew Watt, en una sesión para intercambiar ideas. Posteriormente vinieron sesiones y sesiones de grabación entre Sussex (Inglaterra y Los Ángeles), sin presiones de tiempo ni plazos. 

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