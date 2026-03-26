logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ILUSIÓN MATERNAL

Fotogalería

ILUSIÓN MATERNAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Rosalía reaparece en redes tras cancelar concierto en Milán

Seguidores de Rosalía piden reembolso o reprogramación tras la cancelación del concierto en Milán.

Por El Universal

Marzo 26, 2026 05:48 p.m.
A
Rosalía reaparece en redes tras cancelar concierto en Milán

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- La cantante

Rosalía
reapareció en redes sociales luego de que se viera obligada a cancelar el concierto que daría en Milán por problemas de salud

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


.
La noche de este pasado 25 de marzo, la cantante subió al escenario del Unipol Forum como parte de su "Lux Tour"; sin embargo, a tan solo minutos después de haber arrancado, tuvo que parar el show debido a una fuerte intoxicación alimentaria.
"He intentado hacer este show desde el principio, aunque estaba enferma. He tenido una intoxicación alimentaria bastante fuerte y he tratado de seguir adelante hasta el final, pero me siento muy mal", dijo a los asistentes.
El momento se viralizó en redes sociales y generó preocupación entre sus fans, pues la española abandonó el lugar entre disculpas y la promesa de que regresaría cuando se encontrara en mejores condiciones.
Horas después, la llamada "Motomami" publicó una fotografía en redes sociales que dio mayor claridad sobre su estado. En la imagen, tomada dentro de una ambulancia, se le observa recostada en una camilla, conectada a una vía intravenosa y levantando el pulgar, en señal de mejoría.
"Me siento mejor, muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todos los que estuvieron ahí", escribió junto a la postal.
Por ahora, la cantante no ha dado mayores detalles sobre su recuperación, así como si habrá cambios en las próximas fechas.
Mientras tanto, los seguidores de la intérprete de "La perla" se han divido entre los que le desean una pronta mejoría y los que piden el reembolso de su dinero.
"Espero que te mejores pronto", "Rosi por lo de Milán necesitamos reprogramación o reembolso", "Nueva fecha para Milán, por favor", "Gracias por intentar que el concierto siguiera adelante, espero que estés mejor", "Rosi espero que puedas presionar al organizador para los reembolsos, gastamos mucho", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rosalía reaparece en redes tras cancelar concierto en Milán
Rosalía reaparece en redes tras cancelar concierto en Milán

Rosalía reaparece en redes tras cancelar concierto en Milán

SLP

El Universal

Seguidores de Rosalía piden reembolso o reprogramación tras la cancelación del concierto en Milán.

Doble dosis de terror y humor negro en el cine
Doble dosis de terror y humor negro en el cine

Doble dosis de terror y humor negro en el cine

SLP

El Universal

Dos películas de terror y humor negro llegan al cine en primavera con reparto internacional.

Ángela Aguilar responde a burlas de Karol Sevilla en redes sociales
Ángela Aguilar responde a burlas de Karol Sevilla en redes sociales

Ángela Aguilar responde a burlas de Karol Sevilla en redes sociales

SLP

El Universal

Karol Sevilla reaccionó con humor a la respuesta de Ángela Aguilar, mientras seguidores piden detener los ataques.

55% de adultos en México usa servicios financieros digitales
55% de adultos en México usa servicios financieros digitales

55% de adultos en México usa servicios financieros digitales

SLP

El Universal

El estudio de The CIU destaca brechas de género y regionales pese al crecimiento en servicios digitales.