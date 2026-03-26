Rosalía reaparece en redes tras cancelar concierto en Milán

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- La cantante

reapareció en redes sociales luego de que se viera obligada a cancelar el concierto que daría en Milán por

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La noche de este pasado, la cantante subió al escenario delcomo parte de su ""; sin embargo, a tan solo minutos después de haber arrancado, tuvo quedebido a una fuerte"He intentado hacer este show desde el principio, aunque estaba. He tenido unabastante fuerte y he tratado de seguir adelante hasta el final, pero me siento muy mal", dijo a los asistentes.El momento sesociales y generó preocupación entre sus fans, pues la española abandonó el lugar entre disculpas y la promesa de que regresaría cuando se encontrara en mejores condiciones.Horas después, la llamada "" publicó una fotografía en redes sociales que dio mayor claridad sobre su estado. En la imagen, tomada dentro de una ambulancia, se le observa recostada en una camilla, conectada a una vía intravenosa y levantando el pulgar, en señal de, muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todos los que estuvieron ahí", escribió junto a la postal.Por ahora, la cantante no ha dado mayores detalles sobre su, así como si habrá cambios en las próximas fechas.Mientras tanto, los seguidores de la intérprete de "La perla" se han divido entre los que le desean una prontay los que piden el reembolso de su dinero."Espero que te mejores pronto", "Rosi por lo de Milán necesitamos reprogramación o reembolso", "Nueva fecha para Milán, por favor", "Gracias por intentar que el concierto siguiera adelante, espero que estés mejor", "Rosi espero que puedas presionar al organizador para los reembolsos, gastamos mucho", son algunos de los mensajes que se pueden leer.