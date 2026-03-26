CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- En pleno

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que deambulan entre el, lay por supuesto terror. Son dos cintas llamadas "palomeras" que son buena opción para este fin de semana.Acérquese si le gusta el. Si es así, claro que saltará de vez en cuando y se dará cuenta que algunas escenas ya las ha visto antes, pero esa era la intención delEstá("Medium") como ladeldonde ocurre todo, pero también Tom Felton ("Harry Potterr") y Heather Graham ("¿Qué pasó ayer?") como los inquilinos adinerados.La historia inicia con una mujer que acepta trabajar en viejosin saber la cantidad deque ha habido en él ni sus extrañas circunstancias., la que ha dado escenas deen lade "Deadpool" y algo controlado en "Guasón", es laque no deja de correr, tratando de escapar, dar golpes y hachazos a todos lados para salir del problema. Y quizá pronto esa solvencia mostrada hasta ahora, la coloque en una cinta dede mayor presupuesto."Presenta algunosde, al más puro estilo de. Un ojo separado se mueve por todas partes como un gusano repugnante", considera "The Independent".Haycuya sangre sale a chorro como en cualquier película de Quentin Tarantino, pero también unosque hacen casi imposible la tarea de la. O al menos con pocas opciones de triunfo."Está repleta descaradamente de todos losdel género,, maldiciones de sangre,, y se deleita ejecutándolos sin reparo alguno", resume el "Screen Daily"."En general es una grande/thriller/terror/comedia que sabe exactamente qué tipo de película es y la", apunta "Voice Magazine".es ladetrás del filme, en su ingreso a la"Una de las películas demás disparatadas y alocadas jamás producidas por los grandes estudios. Violenta y desenfrenada, impulsada por un", destaca "".Los productores tardaronen dar luz a esta, precisamente porque no querían entregar algo fácil de prever.La historia sitúa a, "Tres anuncios por un crimen") descubriendo que tras lograr escapar de la anterior cita de terror, lo único que hizo fue avanzar en un juego espeluznante, pero ahora de la mano de su hermana con quien mantiene unaEl problema es que sólo tienepara sobrevivir y así reclamar eldelque controla al mundo. Cuatro familias rivales van tras ella por el trono, y quien gane lo dominará todo."Una película deingeniosa y violenta, que saca el máximo partido a su. La, las fortunas cambian drásticamente, e incluso puede que te emociones al ver a dos desconocidas preguntándose si podrán volver a ser hermanas, mientras evitan la evisceración y un sinfín de destinos espeluznantes", comenta." subraya que se trata de una película que es lo que es, sin buscar una gran apuesta."Persecuciones veloces,colocado en el momento justo y una clara conciencia de que eles parte fundamental del encanto. La película nunca pretende ser más profunda de lo que es", recalca.En el elenco también se encuentran("Sé lo que hicieron el verano pasado") y("El señor de los anillos"). Laes responsabilidad de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet, realizadores de "Scream 6" y "Abigail".