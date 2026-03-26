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Cruz Martínez incumple medidas cautelares en Nuevo León

La Fiscalía de Nuevo León detectó que Cruz Martínez no cumplió con la firma quincenal ante la autoridad.

Por El Universal

Marzo 26, 2026 08:11 p.m.
A
Cruz Martínez incumple medidas cautelares en Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- El proceso legal contra Cruz Martínez dio un nuevo giro luego de que la Fiscalía General del estado de Nuevo León detectara incumplimientos en las medidas cautelares que le fueron impuestas.

Fiscalía revisa incumplimiento de medidas cautelares

El productor musical fue denunciado en febrero del 2025 por su exesposa, la cantante Alicia Villarreal, por los delitos de presunta violencia familiar, robo y tentativa de feminicidio. Desde entonces, ambos famosos se han enfrascado en una batalla legal y de declaraciones.

Aunque los cargos podrían ameritar prisión preventiva, Martínez ha podido seguir su caso en libertad gracias a una serie de condiciones impuestas por un juez que obligaban, entre otras cosas, a que el músico se presentara de manera periódica (cada 15 días) a firmar ante la autoridad.

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Audiencia para revisar medidas cautelares

Sin embargo, de acuerdo con un documento emitido por la Fiscalía y que circula en redes sociales, el también integrante de la agrupación Kumbia Kings no acudió a la cita del pasado 15 de marzo, lo que encendió las alertas y derivó en la revisión de su situación jurídica.

En el mismo comunicado se cita a Cruz a una audiencia el próximo 14 de abril para la "modificación o revisión de la medida cautelar impuesta".

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, si el juez determina que el incumplimiento de las medidas cautelares es injustificado, puede determinar prisión preventiva para el imputado.

Mientras tanto, el equipo legal de Villarreal, encabezado por Gerardo Rincón Flores, mantiene vigilancia sobre el desarrollo del caso, con el objetivo de que se garantice la protección de la cantante y justicia.

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