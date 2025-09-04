Con siete guaruras, Ángela Aguilar y Nodal evitan a la prensa en gala

Ángela Aguilar y Christian Nodal arribaron de la mano y en silencio al evento de Los 300 líderes de México, organizado por la revista Líderes Mexicanos. La pareja, que se casó hace un año en medio de la polémica, enfrentó el tumulto de reporteros que buscaban una declaración, pero ambos ignoraron las preguntas.

El hermano de la cantante, Leonardo Aguilar, también la acompañó. Mientras él la llevaba de un lado, Nodal la sostenía del otro. Con semblante serio, Ángela entró al lugar rodeada por siete elementos de seguridad, evitando pasar por la alfombra roja y sin mirar a la prensa.

Según la periodista Shanik Berman, Ángela, su esposo y su hermano fueron los únicos asistentes en llegar con guaruras.

Líderes Mexicanos publica anualmente la lista de las 300 personalidades más influyentes del país, con base en su impacto y presencia en la vida pública.

Ángela Aguilar, entre el escándalo y el aplauso

En el listado, la cantante aparece en el número seis, siendo la segunda vez que su nombre figura en este conteo. Se asegura que tiene altas probabilidades de volver a aparecer en 2026.

"Es una de las voces más destacadas del regional mexicano. Hija del cantante Pepe Aguilar, ha continuado el legado familiar con una propuesta fresca y auténtica", se lee en su ficha.

La artista, vestida con un entallado vestido largo en color azul, interpretó "Contigo en la distancia" y "Paloma Negra", recibiendo ovación del público presente.

Al finalizar, la prensa insistió en obtener declaraciones, pero Ángela y Nodal se negaron rotundamente.