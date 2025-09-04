Avanza el consumo interno privado en México

Los principales motores de la economía reportaron resultados divergentes durante junio de 2025, mientras el consumo avanzó, la inversión física perdió terreno, revelan los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Formación Bruta de Capital Fijo, que comprende el gasto en maquinaria y equipo, así como en construcción, reportó un retroceso mensual de 1.4% en el sexto mes del año, luego de registrar un alza de 1.2% en mayo.

Este resultado se debió en parte a que la inversión en construcción reportó una disminución mensual de 0.8%. A su interior la edificación residencial cayó 2.0%, en tanto que la no residencial logró un incremento de 0.7%.

Por su parte, la inversión en maquinaria y equipo se contrajo 1.6% en junio pasado, retomando la tendencia negativa registrada desde fines del año pasado, excepto en mayo que logó un mínimo crecimiento de 0.1%. La de origen nacional cayó 3.1%, mientras que la importada disminuyó 0.5%, ligando tres meses a la baja.

-----Compras resilientes

A diferencia de la inversión, el otro impulsor de la economía, el Consumo Privado en el Mercado Interior reportó un crecimiento mensual de 0.8% en junio, después de un retroceso de 0.9 en mayo.

El consumo de bienes y servicios nacionales observó un avance mínimo mensual de 0.05%. A su interior, el de bienes subió 0.3%, mientras que la demanda de servicios retrocedió de 0.1%. Por su parte, el consumo de bienes importados repuntó 4.9%, ligando dos meses al alza.

De esta forma, el consumo privado interno registró un decremento a tasa anual de 1.1% en el sexto mes del año con base en cifras ajustadas por estacionalidad, mientras que la inversión física cayó 6.8%, ligando diez meses a la baja.