Con su gran voz y presencia, Alicia Keys brilla en Auditorio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- El talento, carisma y la excepcional voz de Alicia Keys, la hicieron brillar en el escenario del Auditorio Nacional la noche de ayer, conquistando al público mexicano que ovacionó a la artista estadounidense a lo largo de las dos horas que duró su presentación.

No hubo necesidad de un cuerpo de baile o un escenario con lo último de la tecnología, porque Alicia Keys impactó desde el momento en que subió al escenario, luciendo un brillante vestuario plateado y una capa color fucsia, haciendo que las 10 mil almas presentes gritaran emocionadas por verla y escucharla, ya que de inmediato interpretó "Nat King Cole".

"Hola Ciudad de México, estoy emocionada por estar aquí esta noche por primera vez, quiero que se sientan bien esta noche", fueron las primeras palabras de la cantante para sus fans mexicanos, para después interpretar temas como "Truth without love" y "You dont'n know my name".

Keys en su primer set de canciones, iba de lo suave de "So done" a lo explosivo de "Wasted Energy", pero con cada movimiento o algún pequeño comentario que hacía, el público explotaba eufórico ante esta estrella del R&B.

Ya había pasado un poco más de media hora del concierto, cuando la cantante estadounidense se paró a la mitad del escenario y dijo: "¿Cómo están Ciudad de México? Tengo algo especial esta noche, algo realmente especial, así que hagámoslo". Mientras esto sucedía detrás de ella entraba un mariachi al escenario y la cantante mexicana Ángela Aguilar, quien cantó "Qué agonía", tema en el cual Alicia hizo la segunda voz.

"Vamos por una canción más ¿pueden sentir la energía?", preguntó Keys antes de cantar a dúo con Aguilar "Looking for paradise", cerrando de esta manera la primera parte de su presentación.

Las sorpresas siguieron, cuando de pronto Alicia sorprendió al público apareciendo en un pequeño escenario al fondo de la sala del Auditorio Nacional, rodeada de teclados y una caja de ritmos, así que la gente de inmediato sacó sus celulares para inmortalizar el momento, mientras literalmente el recinto vibraba con el sonido de "The Gospel" y "Plentiful", que tuvieron un ritmo diferente gracias a los efectos que la cantante les agregó.

"Esta noche es bella, esta es mi primera vez en México así que vamos a tocar algo fabuloso", expresó la intérprete al explicar de qué se trataba esta parte del concierto, donde temas como "Skydive", "It is insane", "Only you", "Womans worth", entre otras tuvieron una reinterpretación gracias a la caja de ritmos que Keys usó.

Cuando llegó el turno de "City of gods" pidió a la gente que prendieran la luz de su celular para iluminar el lugar y que además cantaran con ella, entonces regresó al escenario caminando entre la gente.

Entonces llegó el momento de escuchar sus temas más rítmicos como "Try sleeping", "Girl on fire" y "Superwoman", pero cuando las primeras notas de Fallin se escucharon el público comenzó a cantar, a mitad del tema ella les pidió que siguieran haciéndolo solos pero que cantaran más fuerte y así el tema retumbó en el recinto.

"Son muy bellos, fue un momento increíble, muchas gracias por estar aquí esta noche y cantar conmigo. Gracias por su amor, me siento muy agradecida por esto, fueron increíbles. Esta magia y esta conexión espectacular que hicimos es toda nuestra ¡te amo Ciudad de México!", fue la manera en que Alicia Keys se despidió emocionada de sus fans mexicanos, quienes la regresaron al escenario para que interpretara "Like you´ll never" y "Ain't got you", que resonaron hasta el exterior del Auditorio Nacional.