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CON UNA ALFOMBRA TURQUESA INICIA EL EUROVISIÓN

Por EFE

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
A
CON UNA ALFOMBRA TURQUESA INICIA EL EUROVISIÓN

La edición más polémica del Festival de Eurovisión abrió este domingo con la tradicional ´alfombra turquesa´, por la que desfilaron los 35 países participantes en un ambiente festivo alejado de la tensión que envuelve el certamen y con refuerzos en seguridad para los artistas de Israel y Ucrania.

Los artistas recorrieron la plaza del Ayuntamiento de Viena entre aplausos, música y gritos de ánimo por parte de los asistentes, en un desfile seguido por miles de ´eurofans´ que celebraban el inicio de la semana eurovisiva.

La ´alfombra turquesa´ sirvió así como pistoletazo de salida del festival, que ofreció en su primer acto una imagen de normalidad y espíritu festivo, a la espera del inicio de las semifinales los días 12 y 14 de mayo.

En ellas, se decidirán los 20 países que acompañarán a los ´Big Four´, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido (antes ´Big Five´ y rebautizado por la retirada de España) y a la anfitriona Austria, que ya tienen un puesto asegurado, en la final del 16 de mayo.

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Por ahora, quince plataformas de apuestas coinciden en señalar como favoritos al dúo finlandés formado por Linda Lampenius y Pete Parkkonen y su canción ´Liekinheitin´, con una probabilidad de ganar del 37 %, muy por delante de Grecia, que va segunda con un 13 %. 

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