Concierto de Kanye West podría sufrir cambios por partido del América

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- El horario del concierto de Kanye West, programado para el sábado 31 de enero en Ciudad de México, podría sufrir cambios, pues de acuerdo con la política de la alcaldía Benito Juárez, no puede haber dos eventos masivos en paralelo y cercanos entre sí.

Y eso pasaría la próxima semana, cuando el 31 de enero, a las 20:00 horas, West ofrezca su segundo recital en la Plaza de Toros México, al sur de la Ciudad; mientras que en el estadio de futbol que está a un lado, se disputará a las 21:00 horas un partido del equipo América de la liga profesional.

El antecedente cercano ocurrió en noviembre de 2024, cuando las autoridades de la alcaldía clausuraron las instalaciones de los inmuebles por realizar eventos masivos en simultáneo: un partido de futbol y con concierto relacionado con la película "Coco".

"Es por el bienestar de los vecinos", dijo en esa ocasión Luis Mendoza, alcalde de la demarcación, argumentando cuestiones de protección civil y seguridad.

Ahora, en un encuentro con la prensa, Mendoza reiteró que no se pueden empalmar eventos masivos.

"Siempre vamos a mantener todo lo que tenga que ver con orden y seguridad", apuntó.

Negó que algún evento vaya a ser cancelado, pero indicó que no todo depende de la autoridad.

"Todavía no hay nada seguro porque no depende de mí, depende de temas de hasta horarios de televisión, de la Federación (de futbol), del concierto, entonces próximamente daré información.

"Lo más viable es lo que resulte mejor para los vecinos, no puedo asegurar cómo va a ser, pero lo que siempre pongo sobre la mesa es el bienestar de los vecinos y sin duda de los visitantes. Orden y seguridad, esa es la estrategia", subrayó Mendoza.