Verónica Castro ya dejó el hospital, pero los dolores no cesan

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- La actriz Verónica Castro habla de su estado de salud, luego de permanecer dos días hospitalizada. En el programa "Ventaneando" aclaró que ya se encuentra en casa, aunque también reconoció que los dolores que la llevaron a ser internada no han desaparecido del todo, pues experimenta un constante dolor en uno de sus brazos y en una de sus piernas.

A propósito del 30° aniversario de "Ventaneando", la actriz sostuvo una llamada, durante la emisión del programa, con la periodista Pati Chapoy, a la que la une unaestrecha amistad.

Fue ahí que, además de felicitar a la titular del vespertino y a sus congéneres, "la Vero" entró en detalles de la situación de salud que ha atravesado en recientes días.

De hecho, fue en el programa, durante su emisión del miércoles 14 de enero, que se dio a conocer que Castro se encontraba hospitalizada y que no debía haber ningún motivo para alarmarse, pues sólo tomaría una terapia, sin embargo, la noticia causó preocupación y dio paso a especulaciones de diferente índole.

Con buen humor, la actriz de "Rosa Salvaje" dijo encontrarse estable y en casa, aunque no ocultó que, pese a la terapia, los dolores seguían causándole molestias pues, como es de conocimiento público, la caída que sufrió en 2004, cuando estaba sentada arriba de un elefante, le ha traído secuelas incesantes.

"Me encerraron en el hospital, pero sigo con los dolores, ya estoy en casita, me vine para acá porque no tenía caso estar en el hospital, aquí me pueden hacer las terapias, vamos a hacer terapias en la casa porque no se me quita el dolor del brazo y de la pierna, fíjate, aquí los tengo atoraditos, atoraditos", contó.

Detalló que tendrá que seguir con las terapias hasta que comience a experimentar alivio, por lo que recibió la recomendación de su doctor de no impacientarse.

"Hay que darles frente a estos dolorcitos".

Además, indicó que puede seguir con sus actividades, ya que es importante que siga en movimiento, aunque se sinceró y expresó que, hay ocasiones, que preferiría quedarse a descansar.

"Puedo hacer actividades, a veces no quiero hacer actividades y digo ´ay no, me quedó en la cama y no me muevo´, pero sí hay que moverse", puntualizó.