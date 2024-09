Concierto épico de Metallica en el Estadio GNP

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Desde que arribas al Estadio GNP, el escenario 360 grados de Metallica, con sus ocho vistosas pantallas circulares en todo lo alto, ya es un espectáculo digno de ser fotografiado para exponerlo en las redes sociales.

Los creadores de "Enter Sandman" aun no salían a escena y el show de tecnología y producción de punta ya recibía a miles de metaleros que llegaron al primero de cuatro conciertos que el cuarteto de thrash metal ofrece en la Ciudad de México entre los días 20 y 29 de septiembre, como parte de su gira "M72".

México mágico, Metallica en voz de su bajista Robert Trujillo (de ascendencia mexicana) sorprendió al interpretar a la mitad del concierto el tema "La Chona", de Los Tucanes de Tijuana, en complicidad con el guitarrista Kirk Hammett, quienes se divirtieron como niños cometiendo la travesura de la noche.

La verdad es que para cuando los dos músicos de Metallica tocaron ese éxito norteño, ya tenían a toda la gente a sus pies. Los bombazos de Metallica se dividieron en cuatro bloques en el Estadio GNP, donde en la parte final llegaron "Sad but True", "Fight Fire With Fire", "Fuel", "Seek & Destroy" y "Master of Puppets".