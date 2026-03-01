Concierto de Shakira en CDMX se transmitirá en redes oficiales

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Este 1 de marzo de 2026,

ofrecerá un

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en elde la Ciudad de México, como parte de su gira "Las mujeres ya no lloran World Tour". La cita es a lasen la Plaza de la Constitución y, como se confirmó desde el anuncio oficial, el acceso no requiere boleto pero, si no puedes asistir, hay otra forma en que puedes disfrutarlo, a través de live streaming.Tras su reciente presentación en el, lavuelve a encontrarse con su público capitalino, en un, que promete reunir a miles de personas provenientes de distintos puntos del país.Ante la alta expectativa de asistencia, ely los organizadores diseñaron unde. Pero si no puedes, o no quieres, llegar hasta el primer cuadro del Centro Histórico, existen varias alternativas para seguir el espectáculo en tiempo real.----Plataformas oficiales para ver el concierto deEN VIVOPara quienes prefierano traslados largos, el concierto sea través deLa propia artista anunció que el show podrá seguirse desde sus redes sociales:De esta forma, fans dentro y fuera de México podrán conectarse y disfrutar el concierto en tiempo real.Además, si deseas verlo desde televisión o una pantalla más grande, también estará disponible en los canales oficiales del gobierno capitalino:Canal de YouTube delCanal de YouTube de Capital 21Live de la Jefatura de GobiernoLaalrededor de las, horario programado para el-----en puntos estratégicos de CDMXPara distribuir la concentración de público y facilitar la movilidad en el Centro Histórico, lacapitalina confirmó la instalación deen zonas aledañas alEstas permitirán seguir la actuación con audio y transmisión en tiempo real, sin necesidad de ingresar directamente a la plancha principal.De acuerdo con información oficial, las pantallas estarán ubicadas en:Avenida JuárezCalle 5 de MayoCalle 20 de NoviembreCalle Pino SuárezEl acceso será libre y dependerá delen cada punto, por lo que se recomienda llegar con anticipación:coordinará entradas, salidas y rutas peatonales para mantener el flujo ordenado.