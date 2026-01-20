Conciertos de BTS en México resuenan en Palacio Nacional y tv coreana

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- La conversación sobre los conciertos de BTS en México llegó hasta la televisión nacional de Corea del Sur. La organización del ARMY mexicano sonó en muchos países luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum calificara como "históricos" los próximos conciertos del grupo en la Ciudad de México y de que miles de fans exigieran transparencia en la venta de boletos.

Durante una conferencia matutina, la Presidenta celebró públicamente que BTS vuelva a pisar escenarios nacionales, destacando que se trata de una petición que las y los jóvenes han hecho durante años.

El comentario no pasó desapercibido: en Corea del Sur, noticieros retomaron la declaración como una muestra del impacto cultural global del grupo y del peso que su fandom tiene incluso en la agenda pública de otros países.

"El regreso de BTS a México no solo es un evento musical, sino un fenómeno social que ha movilizado a miles de fans organizados, conocidos como el ARMY mexicano. Las autoridades mexicanas informaron que han recibido miles de quejas relacionadas con la venta de boletos, lo que ha llevado a la intervención de organismos de protección al consumidor", se escucha en el video compartido en redes sociales.

En las emisiones informativas se subrayó que BTS tiene programados tres conciertos en la Ciudad de México, los días 7, 9 y 10 de mayo, y que el anuncio fue reconocido por el propio gobierno mexicano como un acontecimiento sin precedentes.

El detonante fue la reacción del ARMY mexicano ante el proceso de venta de boletos. Antes incluso de que iniciara la preventa, miles de fans comenzaron a manifestar su inconformidad por la falta de información clara sobre precios, mapa de asientos y condiciones de compra.

El reclamo escaló rápidamente: la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que recibió más de 4,700 solicitudes y quejas relacionadas con el caso. El tema llegó de nuevo a la conferencia presidencial y, con ello, a los noticieros surcoreanos.

"La fuerza del fandom de BTS vuelve a hacerse visible, esta vez con una movilización que incluso ha provocado acciones formales del gobierno mexicano", continua la presentadora.

El titular de Profeco, Iván Escalante, anunció que se enviaría un requerimiento formal a Ticketmaster y a la promotora Ocesa para que hicieran públicos, de forma clara y anticipada, los precios, el mapa del recinto y la proporción de boletos disponibles en cada etapa: preventas y venta general.

La medida, explicaron en el noticiero surcoreano, es consecuencia directa de la presión organizada del fandom, reconocido a nivel global por su capacidad de movilización.

La inconformidad se intensificó cuando Ticketmaster anunció el registro para la preventa sin revelar información clave. La empresa argumentó que el escenario sería de 360 grados y que los precios se conocerían dentro de la fila virtual, pero para el ARMY esa explicación no fue suficiente.

Bajo el lema "Sin mapa y precios, no compramos", los fans denunciaron prácticas como la tarifa dinámica que ajusta los precios según la demanda y advirtieron que la falta de claridad abre la puerta a la reventa y a costos inflados. El movimiento incluso convocó a una manifestación pacífica en la Ciudad de México, con destino a las oficinas de Profeco.

Los conciertos se realizarán en el Estadio GNP Seguros, una de las sedes más grandes del país. Las fechas mexicanas forman parte de la gira más ambiciosa en la historia del K-pop: 79 conciertos alrededor del mundo, con paradas en Asia, Norteamérica, Europa, Sudamérica y Oceanía.

El tour arrancará en Corea del Sur y Japón, continuará por Estados Unidos y llegará a México como una de sus escalas más esperadas en América Latina.