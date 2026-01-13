logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Marcelo Ebrard celebra la llegada de BTS a México

La banda de K-pop BTS incluye a México en su gira mundial con conciertos en el Estadio GNP Seguros

Por El Universal

Enero 13, 2026 12:51 p.m.
A
Marcelo Ebrard celebra la llegada de BTS a México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- Este martes, la banda de K-pop BTS anunció su gira mundial, donde incluyó a la Ciudad de México para deleitar el oído de sus fanáticos.

Por medio de la plataforma X, la disquera Bighit Music dio a conocer que en México habrá tres fechas en el Estadio GNP Seguros.

Ebrard celebra concierto de BTS en México

Por lo anterior, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, celebró la noticia con gran entusiasmo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Buenísima noticia: BTS en México...", expresó, acompañado de una serie de emojis aplaudiendo.

¿Cuándo será el concierto de BTS en CDMX?

La agrupación, conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, cantarán para el público mexicano para las fechas 7, 9 y 10 de mayo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Marcelo Ebrard celebra la llegada de BTS a México
Marcelo Ebrard celebra la llegada de BTS a México

Marcelo Ebrard celebra la llegada de BTS a México

SLP

El Universal

La banda de K-pop BTS incluye a México en su gira mundial con conciertos en el Estadio GNP Seguros

Christian Nodal rinde homenaje a Yeison Jiménez tras trágico accidente
Christian Nodal rinde homenaje a Yeison Jiménez tras trágico accidente

Christian Nodal rinde homenaje a Yeison Jiménez tras trágico accidente

SLP

El Universal

Bogotá se une en un homenaje a Yeison Jiménez, destacado artista colombiano. Conoce más sobre su legado y la celebración.

Martes 13 desata ola de memes en redes sociales
Martes 13 desata ola de memes en redes sociales

Martes 13 desata ola de memes en redes sociales

SLP

El Universal

En el martes 13, la creatividad y el humor se imponen sobre la superstición

Papá de Nicolás Buenfil le aconseja comenzar desde abajo
Papá de Nicolás Buenfil le aconseja comenzar desde abajo

Papá de Nicolás Buenfil le aconseja comenzar desde abajo

SLP

El Universal

Erika Buenfil relata la historia familiar entre Zedillo Jr. y su hijo Nicolás, revelando detalles sorprendentes.