Marcelo Ebrard celebra la llegada de BTS a México
La banda de K-pop BTS incluye a México en su gira mundial con conciertos en el Estadio GNP Seguros
CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- Este martes, la banda de K-pop BTS anunció su gira mundial, donde incluyó a la Ciudad de México para deleitar el oído de sus fanáticos.
Por medio de la plataforma X, la disquera Bighit Music dio a conocer que en México habrá tres fechas en el Estadio GNP Seguros.
Ebrard celebra concierto de BTS en México
Por lo anterior, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, celebró la noticia con gran entusiasmo.
"Buenísima noticia: BTS en México...", expresó, acompañado de una serie de emojis aplaudiendo.
¿Cuándo será el concierto de BTS en CDMX?
La agrupación, conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, cantarán para el público mexicano para las fechas 7, 9 y 10 de mayo.
