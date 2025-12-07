logo pulso
Conflicto entre Eleazar Gómez y El Patrón desata tensión en La Granja VIP

El enfrentamiento entre los participantes Eleazar Gómez y El Patrón en La Granja VIP ha generado fuertes reacciones del público.

Por El Universal

Diciembre 07, 2025 06:25 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Luego de un desencuentro a la hora de la comida, entre Eleazar Gómez y José Alberto Rodríguez "el Patrón", en el que el luchador le dijo al actor estar harto de él, la tensión aumentó a tal extremo que, al tratar de intimidar a Eleazar, el deportista tocó sus pantalones, lo que hizo explotar al público que, a través de redes, ya pide la expulsión del participante.

Durante el 24/7 de "La granja VIP", se pudo ver que, mientras Eleazar se encontraba sentado, terminando sus alimentos, "el Patrón" le expresó el hartazgo que le generaba tratar con él día a día, motivo por el que el actor le dio una sugerencia; que renunciara a la competencia.

"Por mí, te puedes encabr*nar todo lo que quieras, a mí me da exactamente lo mismo; si te levantaste de mal humor no es mi problema, es el tuyo, te puedes ir en el momento que quieras si no aguantas, te veo cansado", dijo Gómez.

Fue entonces que Rodríguez no sólo arremedó a su compañero, sino que comenzó a imitar su tono de voz con ironía, también simuló la manera en que Eleazar suele reírse.

En ese momento, el actor se acercó a "Patrón" y, cuando estuvieron uno frente al otro, ambos alzaron el mentón en forma de amenaza. Sin embargo, ninguno de sus compañeros alrededor intervino; mientras, Kim Shantal y César Doroteo "Teo" reían y presenciaban la pelea.

Pero fue cuando "el Patrón" volvió a mencionar el acto de micción para molestar al actor que se acercó un poco más a él y colocó una de sus manos en el pantalón de Gómez, cerca del área donde está el zipper, lo que desató un enfrentamiento corporal.

Después usó su codo para alejar al "Patrón", quien lo empujó advirtiéndolo que él tampoco quería que lo tocase.

La reacción del público fue de indignación pues, a pesar de que hay algunos usuarios que justifican el actuar de "el Patrón", la mayoría pide que sea expulsado por su comportamiento.

SLP

El Universal

El enfrentamiento entre los participantes Eleazar Gómez y El Patrón en La Granja VIP ha generado fuertes reacciones del público.

