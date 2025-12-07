logo pulso
Vándalo es arrestado por quemar locales

Por Redacción

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
Agentes de la Policía Municipal realizaron la detención de un hombre señalado por ocasionar el incendio de varios locales en el mercado de los arcos en la avenida Saucito- Morales y Arroyo de las Vírgenes, en la colonia Las Julias.

Vecinos del sector solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia cuando observaron que comenzó el incendio, logrando detectar al presunto responsable, quien fue retenido en el lugar.

Luego de controlar el incendio que solo ocasionó daños materiales, el propietario de uno de los locales afectados solicitó la detención del presunto responsable para proceder legalmente.

Ante el señalamiento, los agentes municipales procedieron con la detención de Brayan “N” de 22 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.

