Fallece en accidente empresario matehualense

MATEHUALA.- El conocido empresario camelense Cristóbal Fernando Torres Morán, perdió la vida cuando la camioneta en que viajaba chocó contra un tráiler en la carretera 57, tramo El Huizache-Matehuala, cerca de la comunidad de San Gabriel.

Los hechos se registraron la tarde del viernes en el kilometro 150 de la carretera federal 57, en el tramo del Huizache a Matehuala, por la comunidad referida.

El ahora occiso viajaba a bordo de una camioneta tipo RAM 4000, cuando se impactó de frente contra la parte trasera de un tráiler que circulaba adelante, quedando completamente destruida; testigos del accidente inmediatamente se comunicaron a los números de emergencia para pedir auxilio y al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional y las corporaciones de emergencia.

Sin embargo, por desgracia el conductor de la camioneta perdió la vida de manera instantánea debido al fuerte impacto y cuando los paramédicos llegaron se percataron que ya nada se podía hacer, siendo identificado como Cristóbal Fernando Torres Morán, conocido empresario de Matehuala.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional para tomar conocimiento del accidente y las corporaciones de emergencia procedieron a rescatar el cuerpo sin vida del infortunado joven.

Peritos del Ministerio Público fueron los encargados de llevarse los restos del fallecido y trasladarlo al Servicio Médico Legista en donde finalmente sería entregado a los familiares para la sepultura respectiva.

Una vez que se dio a conocer el caso, las redes sociales se inundaron de condolencias a familiares y amigos del fallecido, ya que era muy conocido tanto en Matehuala como en otros municipios del Altiplano por sus negocios familiares en la región.