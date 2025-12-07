Pagará el Gobierno las prestaciones de fin de año a tiempo

Después de varias semanas de incertidumbre por el temor que no se les pagarán a tiempo sus prestaciones de fin de año y aguinaldo, finalmente el Gobierno del Estado estableció fechas para cubrir las mismas en el presente mes.

A través de un comunicado, María Laura Zamarripa Alvarado, secretaria general del Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio del Gobierno Estado (SUTSGE), precisó las fechas de pago de las prestaciones correspondientes a diciembre.

La dirigente sindicalista refirió que el aguinaldo y prima vacacional, se pagarán el próximo 9 de diciembre. Las quincenas 23 y 24 quedarán cubiertas por la Oficialía Mayor el próximo 15 de diciembre.

En tanto, el fondo de ahorro se cubrirá en la primera quincena, y lo correspondiente al bono navideño también se pagará en el mismo período, de acuerdo con los reportado por la administración estatal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A su vez, subrayó que la caja de ahorro SUTSGE se entregará los días 8, 9, 11, 15 y 16 de diciembre, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, conforme al calendario interno publicado y divulgado.

“Aprovechamos para desearles a todos ustedes y sus familias, lo mejor en esta Navidad y el próximo año nuevo”, remató Zamarripa Alvarado en su comunicado.

De manera reiterada, en el último mes Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, afirmó que se pagaría todos los ingresos de ley de fin de año a las y los empleados sindicalizados.