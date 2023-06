Conoce el precio de los boletos para Disney on Ice 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 24 (EL UNIVERSAL).- La cuenta regresiva para ver a Frozen y Encanto sobre hielo ha comenzado.

El próximo 5 de julio, en el Auditorio Nacional, comenzará funciones el espectáculo "Disney on Ice: Frozen y Encanto", que lleva a estos dos personajes femeninos como protagonistas, al frente de 47 patinadores procedentes de 12 países, entre ellos México.

"Este nuevo espectáculo acaba de estrenar en Estados Unidos, estarán Mimi y Mickey recibiéndolos (al público) y tendremos en escena a los personajes clásicos de estas historias que son dos de las más emblemáticas y que han tocado a nuestras familias", ha adelantado Julieta González, productora del espectáculo.

Los boletos ya se encuentran a la venta al público en general con un costo mínimo de 780 pesos, en una zona trasera lateral.

El precio se incrementa dependiendo su cercanía con relación al escenario: está en 960 pesos en la parte trasera central y de entre mil 320 pesos y mil 920 pesos en zona media. Los asientos más cercanos pueden comprarse a un costo de 2 mil 700 y 3 mil 300 pesos.

"Disney On Ice: Frozen y Encanto" está diseñado para que ambas historias se cuenten de principio a fin y como fueron conocidas en cine.

En la primera, Anna, Elsa, Olaf, Kristoff y Sven estarán en una carrera contra el tiempo para llevar el verano a su reino, mientras que, en la siguiente. Mirabel y sus hermanas Isabela y Luisa buscarán salvar a su hogar encantado.

La temporada 2023 constará de 48 funciones, todas durante el mes próximo, con lo cual se llegará a mil representaciones desde que el concepto Disney on Ice llegó a México hace dos décadas.