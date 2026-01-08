Conoce las categorías y nominaciones para los premios Óscar 2026

Los Ángeles (EE.UU.), 8 ene (EFE).- La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este jueves que 317 películas son elegibles para la 98º edición de los premios Óscar, incluidas 201 para la categoría de mejor película.

El listado de las 317 películas no ha sido revelado por la Academia.

Los largometrajes englobados en la considerada categoría magna de los galardones más prestigiosos del cine "cumplieron con requisitos adicionales a los de la entrada general, incluyendo una mayor exhibición en salas y la presentación de un formulario confidencial de Entrada de Estándares de Representación e Inclusión de la Academia (RAISE)", informó la Academia en un comunicado.

La Academia anunció el pasado 16 de diciembre las listas de los proyectos preseleccionados en 12 de las 24 categorías a los Óscar de esta edición, en las que la representante española, 'Sirat', de Oliver Laxe, hizo historia con cinco categorías.

El suspenso de terror y vampiros 'Sinners' y la segunda parte del musical 'Wicked' lideran esta lista de la preselección que también incluye la brasileña 'El agente secreto', la argentina 'Belén' y 'Frankenstein', del mexicano Guillermo del Toro.

El plazo para que los más de 7.000 miembros que componen la Academia voten qué películas serán nominadas en esta edición se abre el próximo lunes 12 de enero de 2026 y finalizará el viernes 16.

Las nominaciones para la 98º edición de los premios más prestigiosos del cine internacional se anunciarán el jueves 22 de enero de 2026 y los ganadores se darán a conocer el próximo 15 de marzo en el emblemático Teatro Dolby de Los Ángeles.