Hallan muerto a chofer de un camión de carga

El conductor de un tráiler fue encontrado sin vida dentro de su propia unidad en la carretera a Rioverde, aparentemente falleció víctima de un infarto ya que no presentaba huellas de violencia.

Pues cerca de las 10 de la noche del martes cuando se reportó de un tráiler que se encontraba estacionado a la orilla de la carretera a Rioverde, en el kilómetro 246 cerca de la colonia Colinas del Parque, por lo que elementos policiales acudieron a verificar lo sucedido.

Fueron los agentes de la Guardia Civil Estatal quienes descubrieron que el conductor se encontraba sin vida dentro de la cabina y llamaron al resto de las autoridades para que se iniciaran las investigaciones y el área donde estaba el tráiler fue acordonada.

De acuerdo al protocolo, inicialmente se pidió ayuda a los cuerpos de auxilio pero cuando los paramédicos revisaron al hombre determinaron que estaba sin vida, aparentemente víctima de un infarto.

Peritos de la Vicefiscalía Científica llegaron al lugar para realizar una inspección y se encargaron del levantamiento del cuerpo, del cual se determinó que a simple vista no presentaba huellas de violencia; se ordenó su traslado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley para establecer las causas de la muerte.

Por ahora se está en espera de que los familiares acudan al Semele a reclamar el cuerpo,.el cual les sería entregado una vez cumplidos los requisitos legales ante el Ministerio Público, en tanto que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones pero al parecer el fallecimiento se debió a causas naturales.