Consuelo Velázquez: La genialidad detrás de 'Bésame mucho'

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- En su paso por América Latina -durante su gira "Radical Optimism Tour"-, la cantante Dua Lipa ha incluido alguna canción icónica del país que visita, dentro de su repertorio. En el caso de México, la intérprete británico-albanesa, eligió un tema que ha roto récords mundiales y ha sido interpretada por todo el mundo: "Bésame mucho".

La canción, escrita en 1932 y publicada en 1940, por la pianista y compositora jalisciense Consuelo Velázquez (1916-2005), se trata de un bolero, considerado como una de las canciones más populares del siglo XX y de todos los tiempos.

En 1999, el tema fue reconocido como la canción más versionada del idioma español, más de 20 idiomas, y en 2020 la revista Billboard la incluyó en su lista "The 50 Best Latin Songs of All Time", dentro de la celebración del Mes de la Herencia Hispánica de ese año.

Los artistas que ha interpretado "Bésame mucho"

El actor y cantante Emilio Tuero fue el primero en cantar "Bésame mucho", sin embargo, el tema ha sido interpretada por una variopinta cantidad de artistas: dentro del bolero resaltan nombres como Pedro Infante, Javier Solís, el Trío Los Panchos, Lola Beltrán y Vicente Fernández; en el pop / rock en voces de Luis Miguel, Christina Aguilera, Natalia Lafourcade, Thalía o Zoé; en el lado internacional ha caído en manos de The Beatles, Frank Sinatra, Nat King Cole, Andrea Bocelli, Edith Piaf, João Gilberto, Ray Conniff.

Igualmente, en el séptimo arte el tema has sido parte de los soundtracks de filmes como "Los tres caballeros" (Ferguson, 1944), "A toda máquina" (Rodríguez, 1951), "Let it be" (Lindsay-Hogg, 1970), "Moscú no cree en las lágrimas" (Menshov, 1979), "Sueños de Arizona" (Kusturica, 1993), "La sonrisa de Mona Lisa" (Newell, 2003), entre otras

Con la versión que interpretó Dua Lipa, en el primero de sus tres conciertos en la capital mexicana, la cantante se suma a esta extensa lista de artistas que han reinterpretado.

¿Quién fue Consuelo Velázquez, la autora de "Bésame mucho"?

Oriunda de Ciudad Guzmán, Jalisco, Consuelito Velázquez, fue una pianista y compositora, que a pesar de que su nombre no es tan conocido dentro música mexicana -pese a su trascendencia-, goza de reconocimiento internacional por su obra más aclamada. "Bésame mucho".

La compositora fue la menor de las cinco hijas del militar y poeta Isaac Velázquez del Valle y su esposa, María de Jesús Torres Ortiz, desde muy joven mostró interés y buen oído por la música por lo que comenzó estudios de música y piano en la Academia Serratos, en Guadalajara, camino que la llevaría a los 19 años a la capital de país y concluir sus estudios y obtuvo la licenciatura de pianista concertista y maestra de música.

Como concertista de piano, fue solista de la Orquesta Sinfónica Nacional mexicana y de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó perfeccionamiento pianístico con el pianista de fama mundial Claudio Arrau obteniendo el primer lugar en el grupo.

En un comienzo, Velázquez, escondía la autoría de sus canciones diciendo que eran "Composiciones de una amiga", principalmente cuando la escuchaban interpretar temas populares y fuera del repertorio de piano clásico.

Salió del anonimato por la solicitud de Mariano Rivera Conde, director de Programación de la XEQ, y posterior director artístico en la industria discográfica mexicana, ya que tenía que registrar el nombre del autor ante la compañía y por cuestiones de derechos de autor, por lo que, acorralada, tuvo que confesar. Así nació la compositora.

Además de "Bésame mucho", la compositora jalisciense cuenta con temas como "No me pidas nunca", "Pasional", "Déjame quererte", "Amar y vivir", "Verdad amarga", "Franqueza", "Chiqui", "Cachito", "Que seas feliz", "Enamorada", "Orgullosa y bonita" y "Yo no fui", esta última popularizada por Pedro Infante y, en años recientes, por Pedrito Fernández.

Entre sus logros profesionales, fue socia fundadora, vicepresidenta y presidenta (1967-1982) y presidenta honoraria vitalicia de la Sociedad de Autores y Compositores de México, y vicepresidenta (1973) y presidenta (1974) de la confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores con sede en París Francia.

En su vida personal contrajo matrimonio con el propietario de medios e impulsor de artistas Mariano Rivera Conde (fallecido en 1977), de cuya unión nacieron sus hijos Mariano y Sergio Rivera Velázquez.

Su última participación artística la realizó como pianista en el álbum de la cantante mexicana Cecilia Toussaint titulado "Para mí... Consuelo", el cual contiene canciones de Velázquez.

Afectada por una enfermedad cardiovascular, Consuelito Velázquez falleció el 22 de enero de 2005. Su cuerpo fue trasladado al Palacio de Bellas Artes, escenario de su primera presentación, en medio de una manifestación de conocidos artistas y del público en general.