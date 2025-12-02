MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

La magia, alegría, ilusión, colorido y el espíritu navideño llegaron al Tec de Monterrey, donde la comunidad estudiantil, colaboradores, profesores, padres de familia y Exa Tec celebraron ante la llegada de esta época del año.

En el cálido festejo se contó con la presencia de personajes y elementos tradicionales de esta temporada del año que tanto les atrae.

En una atmósfera cálida, la selecta concurrencia disfrutó de presentaciones de grupos musicales, interpretaciones de villancicos, números de danza y divertidos concursos.

La experiencia se complementó con actividades para todas y todos: fotografía con Santa Claus, cartas especiales, decoración de galletas y un recorrido mágico en trenecito que llenó de sonrisas cada rincón del campus.

Sin duda, una noche para disfrutar, compartir y celebrar juntos las fiestas Tec en un ambiente lleno de magia.