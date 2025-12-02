logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Fotogalería

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Ya hay fecha y horario para el México vs. Portugal

El partido será en el Estadio Azteca

Por El Universal

Diciembre 02, 2025 01:24 p.m.
A
Ya hay fecha y horario para el México vs. Portugal

La Federación Mexicana de Futbol ha hecho oficial los encuentros frente a Portugal y Bélgica, rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Cristiano Ronaldo y la Selección Mexicana chocarán en la reapertura del Estadio Azteca, en el próximo mes de marzo.

México vs Portugal
Sábado 28 de marzo de 2026/ 19:00 horas/ Estadio Banorte

México vs Bélgica
Martes 31 de marzo de 2026/ 19:00 horas/ Estadio Soldier Field.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ya hay fecha y horario para el México vs. Portugal
Ya hay fecha y horario para el México vs. Portugal

Ya hay fecha y horario para el México vs. Portugal

SLP

El Universal

El partido será en el Estadio Azteca

Barcelona vs Atlético de Madrid: Horario y canales para LaLiga
Barcelona vs Atlético de Madrid: Horario y canales para LaLiga

Barcelona vs Atlético de Madrid: Horario y canales para LaLiga

SLP

El Universal

El Camp Nou será testigo del enfrentamiento entre Barcelona y Atlético de Madrid en LaLiga.

Sheinbaum confirma que no asistirá a inauguración de Mundial
Sheinbaum confirma que no asistirá a inauguración de Mundial

Sheinbaum confirma que no asistirá a inauguración de Mundial

SLP

El Universal

La jefa del Ejecutivo federal recordó que regalará a una niña de escasos recursos el boleto

Cruz Azul y Tigres chocan en una semifinal de alto voltaje
Cruz Azul y Tigres chocan en una semifinal de alto voltaje

Cruz Azul y Tigres chocan en una semifinal de alto voltaje

SLP

El Universal

La Máquina llega tras eliminar a Chivas y los felinos después de una remontada histórica ante Xolos