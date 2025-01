Crítica a Karla Sofía Gascón por su papel en Emilia Pérez

El 25 de enero de 2025, la directora del corto "Johanne Sacreblu", Camila D. Aurora, publicó un video que rápidamente generó controversia en redes sociales. En él, lanzó fuertes críticas hacia Karla Sofía Gascón, protagonista de la película "Emilia Pérez".

La publicación no solo abordó el desempeño de la actriz, sino también cuestionó su actitud y falta de humildad al representar a la comunidad trans.

La película "Emilia Pérez", dirigida por Jacques Audiard, ha recibido múltiples nominaciones para los Premios Oscar 2025. Sin embargo, desde su estreno el 23 de enero, no ha escapado al descontento de ciertos sectores en México, quienes la consideran una representación estereotípica de la cultura mexicana. En este contexto, surgió Johanne Sacreblu, un musical grabado, editado y publicado en solo una semana, como una sátira directa a esta producción.

En el video publicado en TikTok, Camila D. Aurora expresó su desacuerdo con Gascón por no asumir un papel de representatividad dentro de la comunidad trans. "No eres un símbolo de nuestra comunidad, y no representas lo que muchas personas trans viven día a día", afirmó.

También señaló que el privilegio de la actriz, quien comenzó su transición a los 45 años, la distanció de los retos enfrentados por las personas trans de clases sociales menos favorecidas.

La directora destacó que las críticas hacia la película "Emilia Pérez" no se basan en transfobia, como lo ha señalado Gascón en diversas entrevistas, sino en el descontento general con el guion y el manejo cultural de la historia. "La transfobia es algo mucho más profundo y doloroso que una simple crítica cinematográfica", puntualizó.

El mensaje de la directora no solo es una respuesta directa a Karla Sofía Gascón, sino también una crítica al discurso que minimiza los problemas de la comunidad LGBTQ+ en Latinoamérica. "La representación en los medios importa, pero debe estar respaldada por un entendimiento profundo de la realidad que vivimos", declaró.

Mientras que algunos usuarios en redes sociales respaldan las palabras de Camila D. Aurora.

Sin embargo, el video ha logrado visibilizar problemáticas más amplias, como la representación en la industria del entretenimiento y los desafíos que enfrenta la comunidad trans en México y América Latina.

Con los Premios Oscar a la vuelta de la esquina, la polémica en torno a Emilia Pérez y Johanne Sacreblu continúa creciendo. Aunque ambas producciones se encuentran en extremos opuestos del espectro cinematográfico, el impacto de esta controversia deja en claro que la representación cultural en el cine sigue siendo un tema sensible y relevante.