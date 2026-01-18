Controversia en redes por apoyo de Cristina Saralegui a Julio Iglesias

CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 (EL UNIVERSAL).- La conductora Cristina Saralegui se sumó a las figuras públicas que se han expresado en apoyo a Julio Iglesias tras las acusaciones de presunto abuso en su contra, hecho que le ha valido una serie de críticas en las redes sociales.

En los últimos días, el cantante español se convirtió en el centro de la polémica, esto luego de que dos exempleadas aseguraran haber sido víctimas de agresión sexual, acoso y malos tratos de su parte.

Ahora, la exconductora decidió usar sus perfiles sociales para manifestarse a favor del intérprete de "Me va, me va", a través de un breve mensaje: "¡Te quiero mucho y te apoyo. Mi amor!", escribió.

El texto fue acompañado por una fotografía en la que aparece el madrileño abrazando a la cubana, dejando entrever una amistad cercana entre ambos.

Las palabras de Saralegui generaron el debate entre los usuarios; y es que hubo quienes la apoyaron (y hasta se sumaron a sus acciones), mientras otros más la señalaron de falta de sororidad.

"Cristina el feminismo y la coherencia no es un traje de quita y pon que se puede retirar según afectos", "Es de no creer cuántas mujeres famosas hacen este tipo de declaraciones en lugar de esperar a que terminen las investigaciones. Cero sororidad", "Es inocente hasta que se pruebes delante de un juez que es culpable", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por su parte, el artista ha negado los señalamientos en su contra, calificándolos de mentiras y asegurando que no descansará hasta limpiar su nombre y que la verdad se conozca.