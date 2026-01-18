Llueve sobre mojado para los jitomateros

CIUDAD DE MÉXICO.- Los jitomateros mexicanos enfrentan una serie de dificultades que los obliga a reducir su producción o sembrar otro tipo de cultivos, indicaron especialistas en el sector.

Las exportaciones de la hortaliza mexicana, el también llamado tomate rojo, a Estados Unidos estuvieron valoradas en mil 972 millones de dólares entre enero y octubre pasado, 22.8% menos que en el mismo período de 2024, de acuerdo con información del Departamento de Comercio de la Unión Americana.

Las peores caídas se registraron en agosto, septiembre y octubre del año pasado, después que el 14 de julio entró en vigor la cuota compensatoria estadounidense de 17.09% contra el jitomate nacional, al acusar a los productores mexicanos de vender el alimento por debajo del precio de mercado.

"La cuota compensatoria desmotivó a los agricultores mexicanos, al ver menores ventas en el mercado estadounidense por los operativos contra migrantes mexicanos, porque la gente no salía a comprar", explicó el vicepresidente del Sistema Producto Tomate, Manuel Cázares Castro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desde su punto de vista, todas las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump generan incertidumbre y provoca además una contracción de los mercados.

Además, dijo, los productores jitomateros enfrentan serios problemas por el cambio climático, las plagas, así como la falta de financiamiento.

"Todos esos factores hicieron que algunos productores que sembraban 50 hectáreas las redujeran a 30 o 20 hectáreas para buscar una mejor rentabilidad", detalló.

Hay casos en que los productores optaron por sembrar otro tipo de cultivo, como chiles, para obtener mejores ingresos.

"Si bien no se sabe si la reducción del área total sembrada llega a 30%, cuando menos supera 20%", comentó Cázares Castro.

Ante las condiciones del mercado, la producción fue de 755 millones de dólares entre enero y noviembre pasado, un desplome de 47.8% contra el mismo lapso de 2024, señalan cifras oficiales analizadas por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El director general de GCMA, Juan Carlos Anaya, destacó que "en noviembre de 2025 se observa una contracción generalizada del sector. Disminuyó la superficie cosechada, se redujo 2% el consumo aparente y cayó la producción, lo que refleja menores rendimientos y ajustes productivos".

"En precios, el ajuste es más severo: el precio pagado al productor registró una caída de 33.3%, y el precio al consumidor bajó 24.2%. Como resultado, el valor de la producción se contrajo 47.8%, para ubicarse en 755 millones de dólares, pese a que el volumen exportado muestra una baja relativamente menor", expuso Anaya.

Desorden en el mercado

Después de que Estados Unidos acusó a los productores mexicanos de exportar el jitomate por debajo de los precios de mercado y aplicar la cuota de 17.09%, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un acuerdo para evitar que la hortaliza se venda por debajo de ciertos niveles.

El vicepresidente del Sistema Producto Tomate indicó que el acuerdo de precios mínimos, que se publicó el 2 de septiembre del año pasado, causó un desorden en el mercado, porque algunos exportadores no respetan la medida gubernamental y venden por debajo del costo de producción.

"Esa situación podría hacer que Estados Unidos abra otra investigación contra el tomate mexicano, lo que podría derivar en una cuota compensatoria más alta si no se logra ordenar la industria", advirtió Cázares Castro.

Ante la situación, dio a conocer que el 13 de enero pasado tuvieron una reunión a nivel nacional en la que se invitó a todos los productores a conocer bien las reglas del juego en la exportación de tomate.

"A quien incumpla con las reglas se le retirará su permiso de exportación, porque la cuota compensatoria de 17.09% puede aumentar si insisten en vender por debajo del costo de producción", alertó.

Anaya señaló que la caída en las exportaciones por la cuota compensatoria y los precios mínimos restan competitividad y márgenes a los productores nacionales.