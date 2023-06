Corona Capital 2023. Estos son los precios de los boletos

A-AA+

El Corona Capital reveló su cártel la tarde del 5 de junio donde destacan la presencia de Blur y Thirty Seconds to Mars, además de The Cure, Noel Gallagher, Pulp y Alanis Morrissette.

Por medio de Twitter, el festival mostró el line up completo y las fechas en que se presentará cada artista.

Asimismo, de acuerdo con la información que se publicó junto al cartel oficial, la venta general para el Corona Capital se llevará a cabo el próximo 10 de junio a partir de las 14:00 horas, a través de la página oficial de Ticketmaster.

Ante ello, un usuario de la red social reveló los costos de los boletos, donde rondará en los 5 mil 100 pesos, en la primera fase. Mientras que el abono comfort podría llegar hasta los 10 mil pesos; el plus cerca de los 13 mil 200 pesos y el más exclusivo de todos.

¿Cuántas ediciones ha tenido el Corona Capital?

En 2010 se llevó a cabo el primer Corona Capital. Armando Calvillo, director de Mercadotecnia de OCESA, dio origen al festival de música con la intención de reunir a los grupos más importantes del rock.

En aquel entonces Pixies e Interpol ofrecerían un par de conciertos el mismo fin de semana en la CDMX. Por lo que Calvillo decidió que sería una buena idea conjuntar a las bandas, y así nació el festival.

La organización estableció una alianza con la cervecera Corona, convirtiéndose en su primer patrocinador. Desde entonces, año tras año se realiza con todo tipo de géneros musicales.

Se contabilizan 12 ediciones del Corona Capital. Con la excepción del año 2020 y 2021, cuando se presentó la pandemia por Covid y los eventos masivos fueron suspendidos.