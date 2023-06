Corona Capital 2023: Se agotan todas las fases del festival

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 9 (EL UNIVERSAL).- En su edición número 13, el Corona Capital sorprendió tanto a los fanáticos como a los críticos. Algunos esperaban el anuncio de artistas de la escena hip-hop, como suele suceder en otros festivales europeos.

A pesar de la ausencia de músicos de ese género, la confirmación de bandas como Thirty Seconds to Mars, The Cure, Noel Gallagher, Pulp y Blur generó una gran emoción entre los seguidores, lo cual se reflejó en el rotundo éxito de la venta general de boletos, los cuales se agotaron rápidamente.

A las 14:00 de este viernes, los usuarios comenzaron a formar filas virtuales para adquirir los abonos. A diferencia de otras ocasiones, las filas virtuales no estuvieron tan abarrotadas como en eventos previos que requirieron la plataforma de Ticketmaster. Los fanáticos incluso expresaron su agradecimiento por los lugares que les asignaron.

Aunque en algunas ocasiones las filas superaban las 10 mil personas, el público esperó pacientemente para poder comprar sus boletos. Todas las fases se agotaron, a pesar de que los precios iban en aumento conforme avanzaban.

Los revendedores fueron objeto de críticas en las redes sociales por parte de aquellos que no lograron adquirir boletos debido al buen funcionamiento de la plataforma. Los revendedores ya están manifestándose en plataformas como Facebook e Instagram.

"Ya empiezan a verse los revendedores en los grupos de Facebook. Es lamentable, pero nosotros mismos fomentamos eso. No compremos así", manifestó un usuario.

A pesar de no cumplir las expectativas de miles de fanáticos, el festival tuvo una buena recepción en general.