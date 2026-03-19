Cristian Castro se caracteriza de doña Florinda y Florinda Meza responde
La actriz Florinda Meza compartió su opinión positiva sobre el comercial de Vix con Cristian Castro.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- La actrizFlorinda Meza no sólo no se molestó porque Cristian Castro
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se caracterizó de doña Florinda, su personaje en "El chavo del 8", si no que hasta bromeó con el hecho, aseverando que, a su parecer, el intérprete de "Azul" lucía como una calca de sí misma.
Desde hace unas semanas, Castro se convirtió en la imagen de Vix, como parte de la cobertura que la plataforma hará del Mundial de Fútbol de este año.
Y, en el último promocional en donde aparece el cantante, se le puede ver portando una peluca rubia, con tubos para cabello, tal y como los usaba doña Florinda, la mamá de Quico, en "El chavo del ocho", por lo que, su caracterización fue inmediatamente asociada al programa de Roberto Gómez Bolaños.
En el comercial, en donde Vix lo llama "la tía Cristina", el cantante de "No podrás" habla del próximo aumento de precio de la plataforma, por lo que recomiendan a aquellos interesados de ver toda la cobertura de partidos, contratarla antes del primero de abril.
Una de las que vio el mensaje fue Florinda Meza, pero, más allá de atender a la promoción de la que se habla, la actriz se mostró gustosa del guiño que se hace a su personaje, al que dio vida de 1973 a 1980, años en que se grabó el programa.
La actriz hasta compartió una captura de pantalla del cantante, encarnando a la "Tía Cristina", afirmando que, para ella, el parecido entra las dos es indiscutible.
"¿Lo ví o lo soñé?, ¡Es mi gemela!, así hasta yo me apunto a ver con la tía Cristina los partidos del mundial", escribió, generando reacciones positivas en sus seguidores, que aplaudieron a la actriz por tomar el comercial con buen humor.
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