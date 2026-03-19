Cristian Castro se caracteriza de doña Florinda y Florinda Meza responde

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- La actriz

no sólo no se molestó porque

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se caracterizó de, su personaje en "El chavo del 8", si no que hasta bromeó con el hecho, aseverando que, a su parecer, el intérprete de "Azul" lucía como una calca de sí misma.Desde hace unas semanas, Castro se convirtió en la, como parte de la cobertura que la plataforma hará delde este año.Y, en el último promocional en donde aparece el cantante, se le puede ver portando una, con tubos para cabello, tal y como los usaba, la mamá de Quico, en "", por lo que, su caracterización fue inmediatamente asociada al programa de Roberto Gómez Bolaños.En el, en donde Vix lo llama "la", el cantante de "No podrás" habla del próximode la plataforma, por lo que recomiendan a aquellos interesados de ver toda la cobertura de partidos, contratarla antes del primero de abril.Una de las que vio el mensaje fue, pero, más allá de atender a lade la que se habla, la actriz se mostróque se hace a su personaje, al que dio vida de 1973 a 1980, años en que se grabó el programa.La actriz hasta compartió unadel cantante, encarnando a la "", afirmando que, para ella, el parecido entra las dos es indiscutible."¿Lo ví o lo soñé?, ¡Es mi gemela!, así hasta yo me apunto a ver con lalos partidos del mundial", escribió, generandoen sus seguidores, que aplaudieron a la actriz por tomar elcon