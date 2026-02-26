logo pulso
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Cuatro nuevos episodios completan la temporada 4 de Bridgerton en Netflix

Netflix lanzó el volumen 2 de Bridgerton T4 con el desenlace del romance entre Benedict y Sophie.

Por El Universal

Febrero 26, 2026 12:46 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- "

Lady Whistledown
" y la familia más codiciada de la Plaza Grosvenor, regresan a la pantalla chica, pues la plataforma de streaming, Netflix

, lanzó este jueves 26 de febrero la segunda parte de la cuarta temporada de "Bridgerton".
La famosa serie, que combina las novelas de época de Julia Quinn con música popular y tendencias de moda y maquillaje, regresa con los nuevos capítulos de esta entrega, en los cuales podremos ver el desenlace de la imposible historia de amor entre Benedict y Sophie.
¿Cuántos episodios tiene el volumen 2 de "Bridgerton T4"?
Luego de estrenar su primera parte el pasado jueves 29 de enero, la cuarta temporada de "Bridgerton" ya está completa en Netflix.
Esta segunda parte fue lanzada durante la madrugada de México, y cuenta con cuatro nuevos capítulos —igual que la primera parte—, a través de los cuáles podremos ver cómo se desenvuelve el romance entre Sophie, quien es una sirvienta, y Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la familia protagonista.
¿Cómo se llaman los nuevos capítulos de Bridgerton T4?
Haciendo honor a la costumbre de la plataforma, los nuevos episodios tienen nombres llamativos —a veces poéticos o metafóricos—, que en un par de palabras, resumen la trama de ese capítulo, y tienen una duración de poco más de una hora:
Episodio 5: "¿Sí o no?
Episodio 6: "El paso del invierno"
Episodio 7: "El más allá"
Episodio 8: "Baile en el campo".

