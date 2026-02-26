logo pulso
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Avanza regulación de bicis eléctricas y scooters; analizan placas y licencia

Congreso dio 360 días para adecuar reglamentos; mientras tanto, bicimotos y scooters continúan circulando sin cambios

Por El Universal

Febrero 26, 2026 12:12 p.m.
Avanza regulación de bicis eléctricas y scooters; analizan placas y licencia

Ciudad de México.- Todos en algún momento, hemos considerado adquirir un medio de transporte personal que nos permita ahorrar tiempo y dinero en nuestros traslados diarios. Es por eso que empezamos a ver cada vez más bicicletas eléctricas, bicimotos y scooters que se han convertido parte de nuestra vida cotidiana, principalmente por su practicidad y facilidad para desplazarse en trayectos cortos dentro de la ciudad.

Sin embargo, aunque cada vez vemos más, notamos que por un tiempo no estaban reguladas. Por lo que estos vehículos circulaban sin restricciones.

Regulación de bicis eléctricas y scooters en CDMX

Las autoridades capitalinas ya definieron los lineamientos con la circulación de bicicletas eléctricas y scooters eléctricos, incluyendo carriles permitidos, obligaciones de seguridad y lo más controversial la implementación de placas, licencia y seguro obligatorio para ciertos tipos de vehículos eléctricos ligeros. Aunque estas por el momento son solo propuestas que les mandaron a Semovi.

Y es que, tras la aprobación de la reforma correspondiente en el Congreso de la Ciudad de México hace aproximadamente seis meses, se estableció un plazo de 360 días para que la administración local realice las adecuaciones necesarias al Reglamento de la Ley de Movilidad y al Reglamento de Tránsito. Entre los pendientes se encuentran ajustes técnicos como el diseño de placas y la definición del mecanismo de emplacamiento en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas.

¡Ojo! Mientras este proceso continúa, las bicimotos, bicicletas eléctricas y scooters siguen operando sin cambios regulatorios para los usuarios.

El auge de las bicicletas eléctricas y scooters en la Ciudad de México también se explica por la amplia disponibilidad de productos importados, principalmente de origen chino. Factores como costos de producción, desarrollo tecnológico y economías de escala han permitido que estos vehículos lleguen al mercado local con precios accesibles, impulsando su adopción entre usuarios que buscan soluciones de movilidad económica.

Avanza regulación de bicis eléctricas y scooters; analizan placas y licencia

SLP

El Universal

Congreso dio 360 días para adecuar reglamentos; mientras tanto, bicimotos y scooters continúan circulando sin cambios

