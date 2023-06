Culpan a Ezra Miller por bajas ganancias de "Flash"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 18 (EL UNIVERSAL).- Luego de que "Flash" fuera presentada ante importantes críticos de cine, la cinta de DC Cómics fue catalogada como "la mejor película de historietas de todos los tiempos", pero ni los buenos comentarios que ha recibido, ni el cameo de diferentes actores que han dado vida a Batman, han generado el entusiasmo suficiente para que el público asista a taquilla y compre un boleto para ver la cinta protagonizada por Ezra Miller, a quien se le está atribuyendo la poca fama que la producción ha recibido a tan sólo tres días de su estreno.

"Flash" llegó a los cines de todo el mundo este jueves 15 de junio, tras recibir opiniones muy positivas acerca de la construcción de la narrativa, la interpretación de los personajes, y -por supuesto- la "prolífica" dirección de Danny Bilson, lo que generó altas expectativas en la audiencia, sino en las ganancias que la película recaudaría en la taquilla, sin embargo, pareciera que está sucediendo todo, menos lo esperado por los ejecutivos a cargo de la franquicia.

Esta información la dio a conocer "TMZ" la mañana de este domingo, luego de que se hiciera un recuento de los frutos que "Flash" ha recabado en sus dos primeros días en cartelera, pues de acuerdo con los datos con los que se cuentan, la película que cuenta la vida de Barry Allen, tan sólo ha recaudado -en taquillas de Estados Unidos- 24.5 millones de dólares (mdd), cuando la expectativa era de, por lo menos, 70 millones de dólares, estimaciones que quedaron muy por lo alto de lo que ocurrió en realidad.

(Se espera que este domingo cierre entre los 55 a 55 mdd).

Estas cifras parecen preocupantes ante una película en la que se apostó mucho, pues ni la cinta "Black Adam", protagonizada por la Roca y estrenada en octubre del año pasado, que recibió malos comentarios por parte de la crítica, tuvo tan pocas ganancias a los pocos días de su estreno, pues alcanzó una venta de boletos mayor y, fue catalogada como un "fracaso total en taquillas", por lo que temen que el estreno de "Flash" se convierta en un fracaso y se convierta en la burla de los titulares de mañana.

"TMZ", no acaba de adjudicar a un motivo en especial la falta de popularidad de la cinta, sobre todo cuando grandes estrellas, como Tom Cruise, tuvieron la oportunidad de ver la película antes de su estreno ,y su sorpresa fue tal que hasta se puso en contacto con Bilson para expresarle lo buena que le había parecido, pero esto no fue todo, sino que a lo largo de las diferentes proyecciones previas que se hizo de "Flash", entre las evaluaciones, muchas personas aseguraron que se trataba de "la mejor" película que DC ha realizado hasta el momento.

¿La falta de popularidad de "Flash" se debe a su actor principal?

No se ha dicho el motivo del mal resultado de "Flash" en taquilla, sin embargo, "TMZ" ha sugerido dos posibles razones; la primera, el descontento del público ante los escándalos en que se ha visto envuelto Ezra Miller en los últimos dos años, en los que ha sido acusado de incitar al odio, discriminar, alterar el orden, así como de abusar de una menor. Otro de los causantes de la poca venta de boletos sería el cambio de gestión dentro de la empresa de entretenimiento, pues ahora el productor James Gunn es quien está a cargo de tomar decisiones, por lo que se sospecha que no ha prestado mucha promoción a las cintas que están por estrenarse y que se realizaron cuando Zack Snyder seguía tomando las decisiones en DC.