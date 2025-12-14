logo pulso
CUMPLE 100 DICK VAN DYKE

Por AP

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
CUMPLE 100 DICK VAN DYKE

El ícono de la comedia Dick Van Dyke celebró su cumpleaños número 100 el sábado, alcanzando el siglo de vida unas seis décadas después de cantar y bailar con Julie Andrews en "Mary Poppins" y protagonizar su comedia homónima.

"Lo gracioso es que no es suficiente. Cien años no son suficientes. Uno quiere vivir más, lo cual planeo hacer", afirmó Van Dyke en una entrevista con ABC News desde su casa de Malibu, California.

Como parte de la celebración del cumpleaños de Van Dyke este fin de semana, cines de todo el país están proyectando un nuevo documental sobre su vida, "Dick Van Dyke: 100th Celebration".

Van Dyke se convirtió en uno de los actores más grandes de su época con "The Dick Van Dyke Show", que se emitió de 1961 a 1966 en CBS; apareció con Andrews como un deshollinador con acento cockney inglés en el clásico de Disney de 1964 "Mary Poppins" y, en sus 70 años, interpretó a un médico y detective en "Diagnosis: Murder". El año pasado, se convirtió en el ganador más longevo de un Daytime Emmy, por un papel como invitado en la telenovela "Days of Our Lives".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la década de 1970, encontró la sobriedad después de luchar contra el alcoholismo y habló sobre ello en un momento en que no era común hacerlo.

Ahora que ha alcanzado una edad de tres dígitos, Van Dyke comentó que ha adquirido cierta perspectiva sobre cómo solía interpretar a personajes mayores. 

