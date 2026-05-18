CUMPLE 25 AÑOS

CIUDAD DE MÉXICO.- "Shrek", una película con la que estamos completamente familiarizados hoy; hace 25 años aparecía en los anuncios de los cines, como una propuesta poco común de interpretar los cuentos de hadas, las historias de las princesas y los finales felices, pero, fue precisamente su originalidad lo que la convirtió en todo un éxito en taquilla y, por ende, prolongó su historia hasta la actualidad.

Rober Ebert, el crítico de cine estadounidense por antonomasia, calificó a "Shrek" con cuatro estrellas, la máxima calificación que otorgaba el experto. La cinta -producida por DreamWorks Animation- retrata los sentimientos reales de las personas, lo que produjo una mayor cercanía al público, que vio en el ogro una clase de reflejo de sí mismos.

Pero aún más remota que la primera parte de "Shrek", lo es el libro infantil en que fue inspirada; del mismo título, ¡"Shrek!" se publicó en 1990, escrito por William Steig y, así como su creador logró formar un personaje que aceptaba sus diferencias, en un mundo repleto de convencionalismos y prejuicios, los directores de la película, Vicky Jenson y Andrew Adamson, supieron dirigir a la gran pantalla esa misma esencia, ambientada en el nuevo siglo que iniciaba.

Las voces que dieron vida a los personajes principales también fueron clave del éxito, Mike Myers (Alfonso Obregón, en español) como Shrek, Cameron Díaz (Dulce Guerrero) como la princesa Fiona, Eddie Murphy (Eugenio Derbez) como Burro, John Lithgow, como Lord Farquaad (Humberto Vélez) y, en la segunda parte, Antonio Banderas como el Gato con botas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Otra de las claves del éxito de "Shrek" fue su soundtrack, con el tema "All star", de Smash Mouth, la película impulsó el tema de la banda que, de hecho, había sido estrenado desde tres años antes, en 1999.