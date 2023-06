Daniela Parra: se metió el amparo para suspender sentencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el actor Héctor "N" fuera condenado a 10 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores el pasado 25 de mayo, su hija mayor, Daniela Parra reveló que ya se interpuso una apelación en el caso. Recordemos que la apelación es un recurso legal que se presenta ante una instancia superior: con el fin de impugnar una sentencia o decisión judicial tomada en un trámite jurídico.

En el 2019, el famoso fue acusado de abuso sexual por parte de su otra hija Alexa, fruto de su relación con la también actriz Ginny Hoffman. Según la modelo, fue víctima de su padre desde su niñez hasta la adolescencia. Las declaraciones surgieron a raíz de una denuncia en los medios de comunicación, generando controversia y polémica en torno al caso.

Desde entonces, el futuro legal de Héctor ha estado en curso hasta el día de hoy.

A raíz de las contundentes acusaciones contra "N", Daniela ha defendido enérgicamente a la celebridad, mostrando un apoyo. Incluso, ha salido a las calles para manifestarse, demandando justicia para su padre y reafirmando su creencia en su inocencia.

Bajo dicho argumento, la joven dio una reciente entrevista al programa matutino "Hoy": donde expresó su esperanza de que el proceso pueda lograr la pronta liberación de Héctor de la prisión.

"Como lo hemos dicho siempre, de verdad que tenemos la verdad de nuestro lado y eso es lo que vamos a demostrar. Eso es lo que se va a demostrar en apelación. Si todo sale como tendría que ser, mi papá estará libre pronto", señaló Parra.

Anteriormente, la abogada Samara Ávila, que representa a la familia, dijo a una revista de circulación nacional que Héctor se encontraba tranquilo y al pendiente del trámite de apelación.

Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, Daniela no proporcionó detalles sobre el día de inicio del proceso, pero sí aclaró a dos usuarios que la contraparte tiene tres días para presentar una apelación. En sus palabras: 'Después de eso, se llevará a cabo otra audiencia. No son mis abogadas, esto es parte de la burocracia y el sistema legal de este país'."

Hasta el momento, Alexa no se ha pronunciado públicamente al respecto.