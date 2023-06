DANNA PAOLA PONE EN TENDENCIA EL FLECO

Una de las artistas mexicanas más reconocidas en los últimos años es Danna Paola, en esta ocasión sorprendió a todos sus fans al compartir su nuevo look que hace renacer nuevamente los flecos a media frente. La cantante presume en su Instagram su nuevo look que va enamorar a cualquiera. Pero eso no fue todo, pues la cantante de 27 años estrena nueva canción y nueva colaboración en compañía de Denise Rosenthal.

Si estás pensando en tener un cambio de look para este verano, entre las opciones que puedes elegir es teñirte o cortarte el pelo, pero si buscas algo más arriesgado, pero cool, podrías optar por hacer un fleco. A pesar de que existen muchos estilos de fleco tienes que saber que una vez que decides tomar ese paso ya no hay vuelta atrás. Es por eso que rápidamente se ha convertido en un mar de amor y comentarios positivos la nueva imagen de Danna Paola.