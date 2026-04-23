Darrell Sheets, del programa "¿Quién da más?", fallece a los 67 años
Rene Nezhoda lamenta la muerte y alerta sobre el impacto del ciberacoso.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).-Darrell Sheets , conocido por su participación
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en la serie de A&E "¿Quién da más?" (Storage Wars), falleció a los 67 años en Lake Havasu City, Arizona, donde residía desde hace varios años.
Según reportes oficiales, el deceso habría sido consecuencia de una herida de balaautoinfligida en la cabeza. De acuerdo con un comunicado retomado por medios como Variety, el miércoles agentes acudieron a una vivienda ubicada en la cuadra 1500 de Chandler Drive tras el reporte de una persona sin vida.
Al llegar, localizaron a un hombre con una lesión que coincide con dicha causa. El cuerpo fue trasladado posteriormente a la oficina del médico forense del condado de Mohave, mientras el caso permanece bajo investigación y se espera que ofrezcan más detalles en los próximos días.
Sheets participó en 163 episodios del reality, emitido entre 2010 y 2023, en el que equipos de compradores profesionales compiten por adquirir unidades de almacenamiento subastadas. Los participantes cuentan con solo unos minutos para observar el contenido desde la entrada y decidir si apuestan por el lote, con la intención de obtener ganancias.
En 2019, Sheets sufrió un ataque al corazón y posteriormente se retiró a Arizona, donde administraba una tienda de antigüedades llamada Havasu Show Me Your Junk.
Por su parte, Rene Nezhoda, quien fue su contrincante en el programa, lamentó su fallecimiento a través de un video en Instagram. Señaló que se trata de un momento difícil y aprovechó para reflexionar sobre el ciberacoso que, según dijo, Sheets enfrentaba.
"Nadie debería insultar ni hacer bullying en internet porque no sabemos los demonios con los que carga cada persona, ya sea una niña en la escuela o una celebridad", expresó.
También aclaró que, aunque en pantalla parecían rivales, en realidad mantenían una buena relación e incluso convivieron con sus respectivas familias. Añadió que Sheets fue blanco de críticas constantes por su participación en el reality.
"La gente cree que por vernos en televisión nos conoce y puede juzgarnos, pero no tienen idea de quiénes somos ni de lo que vivimos fuera de cámaras", dijo.
Finalmente, hizo un llamado a quienes suelen criticar a figuras públicas: "Seamos mejores personas".
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