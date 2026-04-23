Darrell Sheets, del programa "¿Quién da más?", fallece a los 67 años

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).-

, conocido por su

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en la serie de A&E "" (Storage Wars),a los 67 años en, Arizona, donde residía desde hace varios años.Según, el deceso habría sido consecuencia de unaen la cabeza. De acuerdo con un comunicado retomado por medios como Variety, el miércolesacudieron a unaubicada en la cuadra 1500 de Chandler Drive tras el reporte de una persona sin vida.Al llegar, localizaron a un hombre con una lesión que coincide con dicha causa. El cuerpo fue trasladado posteriormente a la oficina del médico forense del condado de Mohave, mientras el caso permanece bajoy se espera que ofrezcan más detalles en los próximos días.participó endel, emitido entre 2010 y 2023, en el que equipos de compradores profesionales compiten por adquirir unidades de almacenamiento subastadas. Los participantes cuentan con solo unos minutos para observar el contenido desde la entrada y decidir si apuestan por el lote, con la intención de obtener ganancias.En 2019,sufrió uny posteriormente sea Arizona, donde administraba unallamada Havasu Show Me Your Junk.Por su parte,, quien fue su contrincante en el programa,su fallecimiento a través de un. Señaló que se trata de un momento difícil y aprovechó parasobre elque, según dijo,enfrentaba."Nadie debería insultar ni hacer bullying en internet porque no sabemos los demonios con los que carga cada persona, ya sea una niña en la escuela o una celebridad", expresó.También aclaró que, aunque en pantalla parecían rivales, en realidad mantenían unae inclusocon sus respectivas. Añadió quefue blanco depor suen el"La gente cree que por vernos en televisión nos conoce y puede juzgarnos, pero no tienen idea de quiénes somos ni de lo que vivimos fuera de cámaras", dijo.Finalmente, hizo una quienes suelen: "Seamos mejores personas".