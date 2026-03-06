Daryl Hannah denuncia misoginia en serie sobre John F. Kennedy Jr

Daryl Hannah ha emitido una respuesta mordaz a la nueva serie de televisión sobre John F. Kennedy Jr. y su esposa, Carolyn Bessette, al denunciar que la manera en que ha sido retratada en la producción de FX y Hulu es falsa, perjudicial y misógina.

"¿Cómo puede 'Love Story' salirse con la suya con esto?" fue el titular del ensayo como colaboradora invitada que la actriz publicó el viernes en The New York Times.

"Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" ofrece una mirada romántica al romance y al matrimonio de la célebre pareja, famosa por su estilo, que murió en 1999 junto con la hermana de Bessette, Lauren, cuando una avioneta pilotada por Kennedy se estrelló en el Atlántico en una noche brumosa.

Hannah había salido con Kennedy antes de que él conociera y se casara con Bessette, y en la serie se la retrata de una forma que solo puede describirse como marcadamente desfavorable. El personaje lo interpreta Dree Hemingway.

"El personaje 'Daryl Hannah' retratado en la serie ni siquiera es una representación mínimamente precisa de mi vida, mi conducta o mi relación con John", escribió Hannah, de 65 años. "Las acciones y los comportamientos que se me atribuyen no son ciertos".

Luego refutó acciones específicas atribuidas a su personaje, que aparece en los tres primeros episodios. "Nunca he consumido cocaína en mi vida ni he organizado fiestas llenas de cocaína", escribió Hannah. "Nunca he presionado a nadie para que se casara. Nunca he profanado ninguna reliquia familiar ni me he entrometido en el memorial privado de nadie.

"Nunca he plantado ninguna historia en la prensa", continuó. "Nunca comparé la muerte de Jacqueline Onassis con la de un perro. Me resulta indignante que siquiera tenga que defenderme de un programa de televisión".

FX dijo que no tenía comentarios inmediatos sobre las acusaciones de Hannah.

Hannah no es la primera en criticar con amargura la serie y acusar a los productores, especialmente al productor ejecutivo Ryan Murphy, de lucrar de manera impropia con el trágico pasado de la familia Kennedy. Jack Schlossberg, sobrino de Kennedy que se postula para el Congreso en Nueva York, ha sido particularmente vehemente.

Pero las críticas de Hannah fueron más personales, ya que ella es un personaje en la serie. Señaló que los productores ya habían dejado claro que estaban situando a Hannah como un obstáculo para la historia de amor central. Dijo que, por lo tanto, no era casualidad que la retrataran como "irritante, ensimismada, quejumbrosa e inapropiada".

Hannah citó comentarios publicados de la productora Nina Jacobson, quien dijo: "Dado cuánto estamos apoyando a John y Carolyn, Daryl Hannah ocupa un espacio en el que es una adversaria de lo que narrativamente quieres en la historia".

Jacobson también dijo en la misma entrevista que los creadores "siempre intentan partir de un lugar de compasión" al retratar a personajes de la vida real, y procuran ser "muy conscientes de darles a las personas la dimensión y complejidad que merecen como seres humanos".

Está claro que Hannah no sintió que la trataran de esa manera.

La ex actriz dijo que ahora trabaja en la defensa del medio ambiente, la realización de documentales y la terapia asistida con animales para personas mayores que viven con demencia y alzhéimer. "Mi vida profesional se basa en la compasión y la responsabilidad", escribió. "La reputación no tiene que ver con el ego; tiene que ver con la capacidad de seguir haciendo el trabajo significativo que amo. Como en cualquier carrera, hacer un buen trabajo requiere una reputación intacta. Por eso estoy eligiendo defenderme ahora".

Comenzó su ensayo recordando palabras que le dijo la difunta madre de Kennedy.

Hannah escribió: "Jacqueline Onassis una vez me dio un consejo sabio: me dijo que, aunque los tabloides, las revistas y los periódicos a menudo vendían mentiras ridículas, al día siguiente no eran más que papel para forrar una jaula de pájaros", y añadió que, en ese momento, esas palabras la reconfortaron.

"Pero hoy ya no se cumplen", agregó Hannah, al señalar que, en la era digital, "las mentiras viven en internet para siempre".

También dijo que percibía misoginia en el enfoque sobre ella como una rival poco atractiva de Bessette.

"La cultura popular desde hace mucho ha encumbrado a ciertas mujeres al retratar a otras como rivales, obstáculos o villanas", escribió Hannah. "¿No es misoginia de manual derribar a una mujer para encumbrar a otra?".