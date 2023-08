DAVID DANIELS Y SU ESPOSO, CULPABLES DE AGRESIÓN SEXUAL

HOUSTON. -El reconocido cantante de ópera David Daniels y su esposo se declararon culpables de agredir sexualmente a otro cantante en Houston.

Daniels, de 57 años, de Ann Arbor, Michigan, y Scott Walters, de 40, se declararon culpables el viernes después de que se había conformado un jurado para el juicio que enfrentaba la pareja por delitos graves de agresión sexual agravada en primer grado.

Ambos se declararon culpables de agresión sexual a un adulto, un delito grave de segundo grado, y fueron sentenciados a ocho años de libertad condicional y obligados a registrarse como delincuentes sexuales. Daniels, Walters y su abogado se negaron a comentar después de la audiencia.

Daniels y Walters fueron acusados en 2019 después de que Samuel Schultz presentara una denuncia penal en 2018 alegando que los dos lo agredieron en 2010 después de que los conoció en una recepción de la Gran Ópera de Houston cuando era estudiante de posgrado en la Universidad de Rice.

Schultz dijo que lo invitaron a su apartamento y le dieron un trago que lo llevó a quedar inconsciente. Schultz declaró que despertó solo y desnudo.

The Associated Press no suele nombrar a las víctimas de agresión sexual, a menos que se identifiquen públicamente como lo ha hecho Schultz para ayudar a otras personas que temen denunciar una agresión. Daniels, un contratenor, fue despedido como profesor de la Universidad de Michigan y la Ópera de San Francisco lo retiró de una producción de “Orlando” de Handel tras de acusaciones de agresión sexual por parte de un estudiante de la universidad en 2018.