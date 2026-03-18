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David Faitelson acepta pelea contra Cuauhtémoc Blanco con condición

Poncho de Nigris organiza segunda edición de Ring Royal con posible pelea estelar.

Por El Universal

Marzo 18, 2026 04:36 p.m.
A
David Faitelson acepta pelea contra Cuauhtémoc Blanco con condición

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).-

Ring Royal
, evento organizado por Poncho de Nigris

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, fue un éxito y ya se piensa en la segunda edición. Algunos combates ya suenan para conformar la cartelera y otros comienzan a ser peticiones por parte de la afición.
Este miércoles se destapó una pelea que podría ser la estelar de la segunda edición de Ring Royal. David Faitelson vs Cuauhtémoc Blanco, sería uno de los pleitos más esperados.
Y tal vez suene lejano todavía, pero al menos, Faitelson ya dio el sí aunque puso una condición para firmar la pelea contra el polémico exfutbolista mexicano.
Después de que De Nigris le hiciera públicamente una invitación al periodista de TUDN y que éste la rechazara, este miércoles su respuesta fue diferente.
"Querido Poncho De Nigris fíjate que lo pensé mejor. Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la fundación Teletón México…Avísame si te salen las cuentas para empezar a entrenar. Abrazo", respondió el ex de ESPN y TV Azteca.

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