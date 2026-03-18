David Faitelson acepta pelea contra Cuauhtémoc Blanco con condición

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).-

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, fue un éxito y ya se piensa en la. Algunos combates ya suenan para conformar la cartelera y otros comienzan a ser peticiones por parte de la afición.Este miércoles se destapó una pelea que podría ser la estelar de ladevs, sería uno de los pleitos más esperados.Y tal vez suene lejano todavía, pero al menos,ya dio el sí aunque puso unapara firmar la pelea contra el polémico exfutbolista mexicano.Después de quele hiciera públicamente una invitación al periodista de TUDN y que éste la rechazara, este miércoles su respuesta fue diferente."Queridofíjate que lo pensé mejor. Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la…Avísame si te salen las cuentas para empezar a entrenar. Abrazo", respondió el ex de ESPN y TV Azteca.