Diputados reciben iniciativa para que SICT participe en infraestructura de salud

La Cámara de Diputados recibió y turnó a la Comisión de Gobernación y Población una iniciativa de la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, que propone adicionar la fracción I Sexies al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La propuesta busca facultar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para participar, a solicitud de autoridades federales competentes, en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, incluidos establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

El documento señala que el desarrollo de infraestructura hospitalaria implica el diseño, construcción y equipamiento de espacios funcionales, sostenibles y seguros, con integración de tecnología moderna para optimizar la atención médica, cumplir normas estructurales y mejorar la eficiencia operativa.

La iniciativa indica que la SICT cuenta con experiencia y capacidades técnicas en planeación, supervisión y ejecución de obras públicas de gran escala, por lo que plantea su participación en proyectos cuya naturaleza corresponde a otros sectores de la administración pública.

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También establece que esta participación se realizaría bajo esquemas de coordinación institucional, sin asumir competencias propias de otras dependencias ni prestar directamente los servicios.

El objetivo es optimizar recursos, aprovechar capacidades técnicas y fortalecer la coordinación interinstitucional en proyectos de infraestructura de alto impacto social, conforme a lo dispuesto en la Constitución.