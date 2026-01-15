logo pulso
David Linde, nuevo director del Instituto Sundance

El veterano de Hollywood, David Linde, supervisará la transición del Festival de Cine Sundance a Boulder en 2027, así como los programas del Instituto durante todo el año.

Por AP

Enero 15, 2026 06:58 p.m.
A
David Linde, el expresidente de Universal Pictures y director general de Participant Media, ha sido nombrado director del Instituto Sundance. La organización sin fines de lucro dijo el jueves que Linde asumirá el cargo el 17 de febrero, después de que concluya el festival de este año.

Linde afirmó en un comunicado: "Me siento honrado de unirme al Instituto Sundance como director general para conducir una organización que es esencial para los artistas independientes, la comunidad creativa en general y la cultura en su conjunto".

Su papel incluirá supervisar la transición del Festival de Cine de Sundance a Boulder, Colorado, en 2027, así como gestionar los programas del Instituto Sundance durante todo el año, incluidos los laboratorios de artistas, becas y subvenciones.

Veterano de Hollywood, Linde ha trabajado en televisión y cine durante décadas, cofundó Focus Features y supervisó numerosos filmes nominados y ganadores del Oscar en sus diversos roles. Durante el tiempo de Linde en Participant, que cerró en 2024, la compañía produjo dos películas ganadoras del Oscar: "Spotlight" ("En primera plana") y "Green Book" ("Green Book. Una amistad sin fronteras"). También produjo "Arrival" ("La llegada").

Sundance ha operado bajo una directora general interina, Amanda Kelso, desde principios de 2024 cuando Joana Vicente renunció. Vicente había reemplazado a Keri Putnam en 2021. El evento más destacado del instituto, el Festival de Cine de Sundance anual, se prepara para su última edición en Park City, Utah, que comenzará la próxima semana.

Ebs Burnough, presidente de la junta de Instituto Sundance, dijo en un comunicado que, "David aporta una rara combinación de fluidez en la industria, gestión de causas sociales y un profundo compromiso con los artistas, posicionando a la organización para construir sobre nuestro legado mientras avanzamos en nuestra misión para el futuro".

