DAVID OSTROSKY EN PAUSA

El actor mexicano David Ostrosky, de 61 años, pausó su actuación en la telenovela de Televisa “Vencer al desamor” tras ser diagnosticado con un tumor en el brazo, se sabe que estaba en tratamiento pero que, al no responder, le habrían amputado el brazo; aunque se encontraba trabajando en el melodrama, los fuertes dolores lo imposibilitaron a asistir a las grabaciones hace algunos meses.

Aunque se desconocen detalles del estado de salud actual del actor, hace cinco meses habló abiertamente sobre su enfermedad y cómo lo estaba afectando laboralmente; se dijo agradecido porque el tumor era benigno.

“Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo, el dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo; yo traigo un tumor en el brazo, agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte”, dijo en entrevista con Televisa.

En aquella charla, el actor contó que se iba a someter a quimioterapia, para después comenzar con el proceso de inmunoterapia; recordó que nunca había faltado a trabajar, hasta el día en el que el dolor no le permitió acudir al llamado.